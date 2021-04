Oberhavels Gymnasien in der Pandemie: Erst Coronatest, dann Abiturprüfung

Oberhavel

Für Uwe Mirau, Leiter des Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasiums, und seine Kollegen bedeutete die Corona-Pandemie vor allem Organisationsarbeit. Die Klassen sieben bis neun sowie 11 seien in diesen Tagen im Distanzunterricht, nur die Abschlussklassen seien weiterhin im Präsenzunterricht samt Wechselmodell – also mit einem Teil in der Schule und einem Teil, der von Zuhause aus lernt. „Wir sind da mit der Schulcloud technisch gut ausgerüstet, die Eltern sind auch zufrieden. Natürlich ist Präsenzunterricht nicht eins zu eins zu ersetzen, das muss man auch ganz klar sagen“, erklärt Uwe Mirau. Das Abitur solle, wie die Prüfungen der 10. Klassen, stattfinden. Man werde dabei alle Hygieneregeln einhalten und große Räume nutzen.

Im vergangenen Jahr etwa schrieben die Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungen auch in der Turnhalle des Gymnasiums. „Das lief recht gut, und das werden wir dieses Jahr nicht anders machen“, so der Schulleiter. Was die Tests angeht, so müssten sich Schüler zuhause testen lassen. „Die Teststreifen werden die Schüler mit nach Hause nehmen und dort die Testungen gemeinsam mit ihren Eltern vornehmen“,so Uwe Mirau. Die Schüler der Jahrgangsstufe 12 etwa würden so viele Teststreifen mitbekommen, wie sie Prüfungstage haben – nämlich vier. Er hofft natürlich, dass es keine positiven Fälle gibt, damit die Prüfungen reibungslos ablaufen. „Wir gehen davon aus , dass gerade die Zwölftklässler um die Verantwortung wissen, sich jetzt nicht in irgendwelche Corona-Hotspots zu begeben.“

Rund 100 Schüler besuchen derzeit das Bollhagengymnasium

Auch am Veltener Hedwig-Bollhagen-Gymnasium gilt weiterhin Unterricht im Wechselmodell, auch hier sind derzeit nur die Abschlussklassen in der Schule. „Wir sind traurig, dass wir da wieder zurückrudern mussten. Aber das war ja wegen der Inzidenzwerte auch geboten“, erklärt Schulleiter Michael Martin. Man sei in ständigen Austausch mit dem Schulträger, es werde geholfen wo es nur gehe – auch beim Thema W-Lan, das es in der Schule noch nicht überall gibt. Was die Prüfungen angeht, so laufe es wie im vergangenen Jahr. „Wir ziehen das jetzt so durch und hoffen, dass wir offen bleiben können.“ Bislang sei die Situation in der Schule gut, Coronafälle gab es zuletzt keine mehr. Rund 100 Schüler sind derzeit in der Schule, ab der kommenden Woche wird es mit dem Fehlen der 12. Jahrgangsstufe dann nur noch etwa die Hälfte sein. „Wir arbeiten derzeit daran, dass Konzept mit den Tests bei uns umzusetzen, ab 19. April besteht dann für die Schüler eine Testpflicht“, erklärt der Bollhagenschulleiter.

Auch am Runge-Gymnasium gibt es das Wechselmodell

Am Oranienburger Runge-Gymnasium befinden sich ebenfalls nur die Abschlussklassen – in diesem Falle die 10. und 12. Jahrgangsstufe- im Präsenzunterricht. Damit nicht alle Schüler zeitgleich in der Schule anwesend sind, nutzt das Runge-Gymnasium den Wechselunterricht, wie Schulleiter Henry Krüger auf MAZ-Nachfrage erklärte. „Die Jahrgangsstufen sind in zwei Gruppen aufgeteilt worden. Die erste Gruppe der 12. Klasse ist montags und dienstags in der Schule, die andere Gruppe am Mittwoch und am Freitag“, berichtete er. An diesem Donnerstag bleibt die Schule allerdings den Zehntklässlern vorbehalten, die dann ihre Prüfung im Fach Deutsch schreiben. „Wir müssen ja entsprechend Räume gemäß des Hygienekonzepts vorhalten“, so Krüger.

In Sachen Corona-Selbsttest sieht die Lage am Runge-Gymnasium allerdings noch nicht optimal aus. „Wir sollten 4 000 Tests bekommen, haben aber erstmal nur 1 000 Test erhalten, und die auch mit Verzögerung.“ Die ersten Tests wurden am Montag an die anwesenden Schüler ausgeteilt, die Testungen selbst finden zu Hause statt. „Damit besteht die Testpflicht allerdings nur formal“, kritisiert Krüger. In der Schule hätten die Tests effektiver und transparenter stattfinden können, sagt er. „Aber da es der Wunsch der Eltern und auch der Schüler war, respektiere ich diese Entscheidung natürlich.“

Von Marco Paetzel und Stefanie Fechner