Oberhavels Hotels im Lockdown: Düstere Zeiten für die Branche

Oberhavel

Hotels und Pensionen im Landkreis Oberhavel trifft die momentane Coronakrise besonders heftig. Derzeit gibt es ein Beherbungsverbot für Privatpersonen, nur Geschäftskunden dürfen sich ein Zimmer nehmen.

So ist das Schloss Ziethen im Kremmener Ortsteil Groß-Ziethen seit dem 2. November ganz geschlossen. „Nur für Geschäftskunden zu öffnen, lohnt sich für uns nicht“, erklärt Hotelchef Rafael von Thüngen. „In Berlin geht das vielleicht. Jetzt warten wir, bis es wieder losgehen kann.“ Mit den finanziellen Hilfen komme er über die Runde. „Die aus dem vergangenen Jahr haben wir mit Verzögerungen bekommen.“ Die nächste Überbrückungshilfe werde auch kommen. „Wir werden irgendwie überleben.“ Schwierig und traurig sei das auch für seine Mitarbeitenden. 20 Leute arbeiten im Groß-Ziethener Hotel. Sie bekommen in diesen Tagen Kurzarbeitergeld. Einige von ihnen kommen wöchentlich für Instandhaltungen, Säuberungsarbeiten oder Renovierungen. Und Ostern und Pfingsten? „Die Lage ist diffus.“ Für Ostern geht er nicht davon aus, dass er öffnen kann. Für Pfingsten habe er noch Hoffnung. „Wir brauchen aber zehn Tage Vorlauf.“ Immerhin müsste unter anderem die Küche wieder bestückt werden. „Wir müssen dann wieder von Null hochfahren“, so Rafael von Thüngen.

Stornierungen in Velten

Denny Pude, Betreiber des Gasthofs zur Alten Weide in Velten, hat momentan wenig zu tun. Wenn es mal Buchungen für seine Zimmer gibt, dann sind es Beschäftigte, die auf Montage in der Region sind. „An den Wochenenden sind die aber nicht da, da ist in der Regel alles leer“, so Pude. Auch mit Buchungen in den kommenden Monaten sieht es äußerst mau aus. „Es traut sich momentan niemand, etwas zu buchen, weil keiner weiß, wie es mit dem Lockdown weitergeht. Zimmer, die für April gebucht waren, werden sogar eher storniert“, erklärt der Veltener, der zwölf Zimmer in seinem Gasthof bietet.

Er macht sich aufgrund der gerade wieder steigenden Inzidenzzahlen im Landkreis auch wenig Hoffnungen, dass seine Außengastronomie wieder öffnen darf. Was die Zukunft angeht, so hofft Denny Pude natürlich auf einen schnellen Fortschritt der Impfungen, damit sich auch die Zimmer seines Gasthofes wieder füllen. „Ich alleine bekomme das weiterhin auf die Reihe, aber für meine Mitarbeiter ist es schwer. Ich habe drei Leute hier, elf sind in Kurzarbeit“, so Denny Pude, der nebenan auch noch ein Fitnessstudio betreibt.

Voranmeldungen für Ostern in Häsen

Wer ein Zimmer im Schloss und Gut Liebenberg buchen will, hat derzeit offenbar auch schlechte Karten. Bei einem Anruf erreicht man direkt nach dem zweiten Klingeln den Anrufbeantworter. „Vielen Dank für Ihren Anruf. Aufgrund der neuen Verordnung bleibt unser Hotel und unser Restaurant bis auf weiteres geschlossen“, heißt es dort. 63 Einzel- und Doppelzimmer sowie Suiten stehen dort sonst im Schloss und im Seehaus insgesamt zur Verfügung.

Ein wenig Licht am Ende des Tunnels sieht aber Dorle Pieper, Inhaberin der Kornspeicher-Pension in Häsen. „Wir haben tatsächlich zu Ostern einige Voranmeldungen für Übernachtungen“, erzählt sie. Alles natürlich aber unter Vorbehalt, abhängig von der bis dahin gültigen Eindämmungsverordnung. In den drei Ferienwohnungen des Kornspeichers finden maximal zehn Personen Platz, die letzten Gäste konnte Dorle Pieper allerdings im Oktober vergangenen Jahres empfangen. „In den letzten Wochen und Monaten hatten wir 100 Prozent Ausfall.“

Wenn die Busreisegruppen ausbleiben

Ingo Keller, Direktor des Hotels am Lunikpark in Hohen Neuendorf, gibt sich kämpferisch, ist sich aber des Desasters in vollem Umfang bewusst. Seit Beginn der Krise vor einem Jahr ist die touristische Nutzung des Hotels komplett weggebrochen. Ein starkes Standbein waren die Übernachtungen von Busreisegruppen. Da seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 nur noch Geschäftsreisende in seinem Haus übernachten dürfen – abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen für private Anlässe wie Trauerfeiern – ist das Hotel nur noch zu 30 Prozent ausgelastet. In den Genuss staatlicher Finanzhilfe ist das Hotel bisher nur ein einziges Mal gekommen. Die Soforthilfen für November und Dezember wurden gestoppt.

Viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, einige haben sich auch beruflich neu orientiert und sind gegangen. „Diese Stellen konnte ich nicht wieder neu besetzen“, sagt Ingo Keller. Er setzt große Hoffnung in die nächste Beratungsrunde am 22. März und möchte dann gerne zumindest die Gastronomie im Außenbereich wieder öffnen dürfen. Auf der Terrasse sollen dann zumindest wieder einige Gäste an den Tischen Platz nehmen dürfen, unter Einhaltung aller Regeln. „Es wäre schon ein Fortschritt, wenn man ungefähr ab Ostern draußen wieder einen kleinen Snack und Getränke zu sich nehmen dürfte.“ Das Hotel am Lunikpark hat bereits für den Frühsommer touristische Buchungen entgegen genommen. „Aber nur unter Vorbehalt. Falls es dann nicht erlaubt sein sollte, können die Gäste zu 100 Prozent kostenfrei stornieren. Eine Hochzeitsgesellschaft hat bereits reserviert.“

Von MAZonline