Oberhavels Jäger sauer über Schließzeit des Kreis-Veterinäramts

Oberhavel

Vier Betriebe mit rund 15 000 Tieren – diesen Umfang hatte die landwirtschaftliche Schweinezucht Oberhavels bei der letzten Erfassung im November 2017. Der statistische Bericht über die Viehbestände im Land Brandenburg sieht den Landkreis ziemlich am Ende der Rangliste. Die Position des Spitzenreiters beanspruchte die Uckermark für sich. 19 Landwirte hielten rund 90 000 Schweine, in ganz Brandenburg waren es rund 900 000.

Außen vor bleibt in der repräsentativen Erhebung die Zahl der Schweine in den kleinen und großen Zoos und Tierparks und die der auf landwirtschaftlichen Höfen oder in Privathaushalten gehaltenen Tiere. Und natürlich die der wildlebenden Ahnen der Hausschweine. Deren Zahl lässt sich schwerlich realistisch schätzen. 1975 schossen die Jäger noch 22 000 Tiere, im Jahr 2000 waren es bereits fast 70 000. Höhepunkt war das Jagdjahr – die Jäger rechnen vom 1. April bis 31. März – 2016/17, als fast 90 000 Wildsauen erlegt wurden.

Jüngster Fund nur noch rund 40 Kilometer von Brandenburger Grenze entfernt

Im Umkehrschluss bedeutet das: Wenn immer mehr Wildschweine geschossen werden und diese Zahlen nicht sinken, sind auch immer mehr da. Und das wiederum wird zu einem immer größeren Problem, je näher die Afrikanische Schweinepest (ASP) Deutschland kommt. Einer der jüngsten Funde in Polen befand sich nur noch rund 40 Kilometer von der deutschen und Brandenburger Grenze entfernt.

Seit dem Auftreten der Seuche, die zwar für den Menschen ungefährlich, für die infizierten Schweine aber fast immer tödlich und damit eine ernste Gefahr für die Landwirtschaft ist, fordern Behörden und Politiker die Jäger auf, die Bestände zu reduzieren. Denn bei einer hohen Bestandsdichte kann sich die Krankheit rasch ausbreiten und so die Fleischproduktion gefährden. Und genau hier setzen die Mitglieder des Vorstandes des Kreisjagdverbandes Oberhavel an. Im Vergleich zu 3700 Sauen im Vorjahreszeitraum hatten Oberhavels Grünröcke Anfang Dezember bereits rund 4200 auf die Schwarte legen können. Und, wie auch Vizelandrat Egmond Hamelow ( CDU) bestätigt, sind sie damit mehr als nur im Plan. Er wie seine Mitarbeiter gehen „in den kommenden Monaten von einer weiteren spürbaren Erhöhung“ dieser Zahlen aus. Denn bis Ende Januar laufe die Hauptjagdsaison. Auch wenn die Jäger mit ihrer Ausbeute zufrieden sind – mit der Zusammenarbeit mit dem Landkreis sind sie es nicht. Grund der Verstimmung ist hauptsächlich die Schließzeit der Kreisverwaltung zwischen den Feiertagen. Zwischen 23. Dezember, 9 Uhr, und 2. Januar werden keine Proben von Wildschweinen für die vorgeschriebene Untersuchung auf Trichinen oder auch den Schweinepesterreger angenommen.

Verwertung des Fleisches ohne Untersuchung nicht erlaubt

Ohne die Trichinenuntersuchungist laut Gesetz eine Verwertung des Fleisches der erlegten Tiere in dieser Zeit jedoch nicht möglich. Da nicht jeder Jäger über ein eigenes Kühlhaus verfügt, könnte bei einem Anstieg der Außentemperaturen das Fleisch schlichtweg verderben. „Wir sollen und wollen mehr Schweine schießen. Aber wir erlegen keine Tiere, deren Fleisch ein wertvolles Lebensmittel darstellt, nur um es verderben zu lassen und auch noch kostenpflichtig entsorgen zu dürfen“, schimpft Thorsten Fanselow, Vorsitzender des Kreisjagdverbandes Oberhavel.

Denn, so schickt er hinterher: Dazu seien die Grünröcke nicht bereit. Viele der Verbandsmitglieder hätten bereits kund getan, es der Verwaltung gleich zu tun und „Schontage bei der Sauenbejagung“ einzulegen. Sprecherin Irina Schmidt von der Kreisverwaltung weist darauf hin, dass es jedem Jäger freistehe, die Proben selbst ins Landeslabor Berlin-Brandenburg zu bringen. Dieses befindet sich in Berlin Adlershof – angesichts der Wegstrecke und des Aufwandes in Fanselows Augen nicht zumutbar.

Wegezeit bis nach Berlin ist unzumutbar

Von Seiten ihres Hauses gebe es keinerlei Druck oder schriftliche Aufforderungen an die Grünröcke, die Schwarzwildbejagung zu intensivieren. Lediglich in zwei Monaten des Jahres seien „Bewilligungsbescheide, welche eine Auszahlung der Erledigungsprämie für Schwarzwild betiteln, ergangen“, sagt Schmidt. Dass sich die Behördenmitarbeiter in Oberhavel in diesem Jahr deutlich mehr Freizeit als ihre Nachbarn im gleichen Zeitraum gönnen, sei auf eine Vereinbarung mit der Personalvertretung zurückzuführen. Im Barnim, in Ostprignitz-Ruppin und auch in der Kreisverwaltung des Havellandes sind die dort tätigen Mitarbeiter am 23., 27. und 30. Dezember sowie am 2. Januar anwesend und werten auch Proben erlegter – und gefundener – Tiere auf Nachweise von Trichinen oder ASP-Erregern aus. Das heißt: Spätestens nach drei Tagen kann jedem Wildschwein die Schwarte abgezogen und das wertvolle Fleisch verwertet werden.

Die Wartefrist hiesiger Jäger indes, die den Weg nach Berlin nicht auf sich nehmen wollen oder können, beträgt im schlimmsten Fall elf Tage – für Fanselow nicht tragbar. Im kommenden Jahr sehe dies anders aus, so Schmidt. Dann gebe es in Oberhavels Kreisverwaltung nur einen Brückentag – den zu Himmelfahrt. Das Dilemma in 2019 bleibt ungelöst – und im Zweifel freuen sich die Wildschweine darüber.

Von Björn Bethe