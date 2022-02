Hennigsdorf/Oranienburg

Nach der coronabedingten Pause wird die Ausbildungsmesse „Youlab“ am 27.April wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden, und zwar an der gewohnten Stelle in der Turm-Erlebniscity in Oranienburg in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Für Oberhavels größte Berufsorientierungsmesse werden wieder die MBS-Arena und das HBI-Sportforum zur Verfügung stehen – auch die Festwiese könne bei gutem Wetter genutzt werden, etwa für schweres Gerät von Bundeswehr, Polizei oder Awu.

Die kreiseigene Winto-Gesellschaft wird neuer Veranstalter der Messe, die IHK Potsdam rückt indes etwas in den Hintergrund der Veranstaltung. Eine Pressekonferenz zur Youlab fand am Dienstag bei FSM Syscomp (ehemals Flamm Syscomp) in Hennigsdorf statt, weil das Unternehmen seit langen Jahren Teilnehmer der Messe ist.

Es gibt noch Platz für viele Aussteller

Elf Premiumpartner gibt es in diesem Jahr wieder unter den Ausstellern, bis zu 75 weitere Unternehmen können dazu in beiden Hallen untergebracht mit ihren Ständen untergebracht werden. Bislang ist die Resonanz aber noch verhalten: 40 Unternehmen gibt es, die sich bislang angemeldet haben. „Da ist noch Luft nach oben“, erklärt Winto-Chef René Kohl.

Natürlich ist auch die Corona- Pandemie weiterhin allgegenwärtig, auch wenn die Freude auf die erste Präsenzveranstaltung seit zwei Jahren bei allen Beteiligten groß ist. Die Veranstalter sind in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, die Sicherheit und Hygiene spielen eine große Rolle. So werde ein Zeitfenster von jeweils zwei Stunden geben, in denen die Besucher in die Hallen könnten, buchbar sei das online. So solle verhindert werden, dass sich zuviele Menschen gleichzeitig in einer Halle aufhalten. Rund 800 Besucherinnen und Besucher könnten so in den Zeitfenstern untergebracht werden – etwa 1000 kamen in normalen Jahren. Auch Bus-Shuttles für weiter entfernte Schulen soll es geben.

Elternfreundliche Öffnungszeiten

„Wir haben den Termin aus den Wintermonaten rausgenommen und die Messe auf den 27. April, nach den Osterferien, gelegt“, erklärt René Kohl. Der Grund sei, dass es ab 21. März Lockerungen geben werde. Die Resonanz bei der Online-Variante der Messe im vergangenen Jahr indes sei nicht so groß gewesen – 40 Unternehmen blieben weg, weil sie eine Präsenzmesse schätzen. Man sei zuletzt nur bei 30 Unternehmen gewesen, auch die Resonanz der jungen Leute blieb aus, räumte Kohl ein. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren soll die Messe auch zwei Stunden länger dauern.

So sollen berufstätige Eltern ihre Kinder zur Messe begleiten können, erklärt René Kohl weiter. Auch der amtierende Landrat Egmont Hamelow blickt mit Zuversicht auf die Veranstaltung. „Ziel der Youlab ist es, unsere jungen Menschen für eine Ausbildung in Brandenburg zu begeistern, am besten natürlich in Oberhavel.“ Die Unternehmen würden händeringend qualifizierten Nachwuchs suchen, wofür die Youlab eine hervorragende Plattform biete .

Von Marco Paetzel