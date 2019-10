Bergfelde

Tobias Hähnel geht gerne in die Pilze. Er freut sich auf die nächsten Wochen. Mal für einige Stunden abschalten, die Natur genießen und mit der Familie etwas unternehmen. Am Feiertag war der 34-Jährige im Bergfelder Wald unterwegs. Und kam mit diesem Prachtexemplar von Steinpilz nach Hause: 18 mal 18 Zentimeter – ist das Oberhavels größter Steinpilz? „So einen großen Pilz habe ich noch nie gefunden“, sagt der Bergfelder.

18 Zentimeter hoch. Quelle: privat

Den genauen Fundort will Tobias Hähnel aber nicht verraten. „Ich sage mal in der Nähe von Bergfelde.“ Zwei Stunden war er mit Freundin Laura, seiner Schwester und den Kindern im Wald. „Es war ein Familienausflug“, erzählt der Angestellte vom Hohen Neuendorfer Bauhof. „Gleich am Anfang habe ich diesen Pilz gefunden. Wahnsinn. 18 Zentimeter ist er hoch. Der Durchmesser der Kappe beträgt ebenfalls 18 Zentimeter. Nicht schlecht, oder?“

Gerade im Bereich, wo viel Moos wächst, sind derzeit eine Menge Pilze zu finden. Feucht und mild. So mögen es die Pilze. Nach langer Trockenheit schießen jetzt Maronen und Steinpilze aus dem Boden. Da haben selbst die jüngsten Sammler Glück. Experten hatten es vorhergesagt: mit jedem Millimeter Regen wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sich Pilzfreunde nach langer Trockenheit doch noch auf eine gute Saison freuen können. Genauso ist es eingetroffen. Nach den teilweise ergiebigen Niederschlägen der letzten Tage gehen Fundmeldungen aus allen Richtungen Oberhavels ein.

Die Kappe hat einen Durchmesser von 18 Zentimeter. Quelle: privat

Mit dem Start in den feucht-milden Pilzherbst nimmt die Zahl der Sammler, die mit dem Auto kommen, wieder zu. Doch trotz des Regens bleibt das Befahren der Wälder verboten. Außerdem rät die Polizei, keine Wertsachen in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen, damit die Freude über frische Pilze bei der Rückkehr nicht getrübt wird.

Der Mega-Steinpilz war noch am Donnerstag in der Pfanne gelandet. „Den haben wir abends gebraten“, plaudert Tobias Hähnel. „Und es war lecker.“ Zwei Körbe voll hatten die Familie am Ende zusammen. „In zwei Stunden.“ Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er mit der Familie in den Wäldern rund um Bergfeld Pilze suchen geht. „Man kommt einfach mal raus“, sagt der Pilz-Liebhaber. „Wir haben zwar auch einen kleinen Garten. Doch Spazierengehen im Wald ist schon was Anderes.“

Mega: Tobias Hähnel aus Bergfelde hat diesen Pilz gefunden. Quelle: privat

MAZ-Aktion: Ist das der größte Steinpilz in Oberhavel? Nein? Dann schicken Sie uns Ihr Exemplar samt Foto. Bitte an: Oranienburg@maz-online.de

Von Sebastian Morgner