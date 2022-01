Oberkrämer

Zur Bürgermeisterwahl in Oberkrämer tritt am 23. Januar auch eine bekannte Schauspielerin an: Maren Gilzer bewirbt sich für die FDP als Bürgermeisterin in der amtsfreien Gemeinde im brandenburgischen Landkreis Oberhavel und tritt dabei gegen sechs weitere Kandidatinnen und Kandidaten an. Die 61-Jährige war in den 1990er Jahren als „Buchstabenfee“ in der Sat.1-Sendung „Glücksrad“ bekannt geworden und spielte anschließend in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ 16 Jahre lang die Rolle der Krankenschwester Yvonne. 2015 wurde sie von den Zuschauern der RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ zur „Dschungelkönigin“ gewählt.

Die Gemeinde Oberkrämer ist ein Zusammenschluss von sieben Dörfern mit rund 12 000 Einwohnern. Die Neuwahl des Bürgermeisters ist notwendig geworden, weil der langjährige Amtsinhaber Peter Leys (Bürger für Oberkrämer/BfO) zum 1. März in den Ruhestand geht. Weitere Kandidaten für die Wahl sind Carolin Schmiel (BfO), Boris Bollert (AfD), Dino Preiskowski (SPD), Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler), Sebastian Wolf (Linke) und die Einzelbewerberin Ingke Purrmann.



