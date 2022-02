Oberkrämer

Der Wechsel in der Gemeindeverwaltung wird vollzogen. Ab Dienstag ist Wolfgang Geppert (Freie Wähler) Bürgermeister in Oberkrämer. Er werde am Morgen gegen 7 Uhr den Dienst antreten, sagte er am Montag auf Nachfrage der MAZ. Auch sei er schon ein wenig aufgeregt.

Wolfgang Geppert ist der Nachfolger von Peter Leys (BfO), der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aufgegeben hatte.

Von Robert Tiesler