Oberkrämer

Die Kräuterfee Tina lädt auch 2020 in Oberkrämer zu geführten Exkursionen ein. Dabei sollen jeweils aktuell wachsende Wildpflanzen gesammelt und verarbeitet werden, zum Beispiel zu einer Kräuterbutter oder einem Wildkräuterquark. Die Kräuterfee Tina alias Martina Bauer ist eine zertifizierte Kräuterpädagogin und Fachkraft für Kräuter- und Gewürzkunde.

Die erste Tour startet am Freitag, 17. April, um 16.30 Uhr an der Vehlefanzer Bockwindmühle in der Lindenallee 71. Geplant ist von dort aus eine Mühlenseetour. Am Sonnabend, 18. April, ist um 10 Uhr Start in Wolfslake, am Parkplatz der Waldbegegnungsstätte, Am Krämerwald. Die Tour führt dann auch in den dortigen Wald.

Am Sonnabend, 16. Mai, geht es um 10 Uhr am Dorfkrug in Bärenklau, Remontehof 2, los. Die Tour führt dann „Rund um Bärenklau“. Die vierte und vorerst letzte Tour ist für Sonntag, 28. Juni, um 10 Uhr geplant. Treffpunkt ist dann wieder die Bockwindmühle in Vehlefanz, von dort aus geht es wieder rund um den Mühlensee. Wer dabei sein will, sollte ein Körbchen dabei haben, eine Kräuterschere und eventuell ein Gefäß. Die Touren dauern jeweils etwa zweieinhalb Stunden.

Die Teilnahme kostet 15 Euro, Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren zahlen 7,50 Euro, Kinder bis 13 Jahren zahlen nichts.

Anmeldungen für die Kräuterwanderungen durch Oberkrämer sind möglich unter 03304/2061227 oder auch per

E-Mail an kontakt@kraemer-forst.de.

