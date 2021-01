83-Jähriger in Schlangenlinien auf L 17 Richtung Eichstädt unterwegs

Oberkrämer

Äußert auffällig verhielt sich der 83-jährige Fahrer eines Pkw Opel am Sonnabendabend (2. Januar) auf der L 17 aus Hennigsdorf kommend in Fahrtrichtung Eichstädt. Der Mann fuhr nicht nur mit stark verminderter Geschwindigkeit, sondern auch in Schlangenlinien, wobei er wiederholt in den Gegenverkehr geriet. Auch eine Seitenschutzplanke streifte er und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Sein PKW war anschließend aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit.

Im Zuge der Unfallaufnahme vor Ort nahmen die Beamten der Polizei einen starken Alkoholgeruch wahr. Wie die Polizei mitteilt, war ein Atemalkoholtest vor Ort jedoch nicht möglich. So wurde schließlich eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt sowie der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Der 83-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

