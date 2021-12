A 10 bei Oberkrämer: Alkoholisierten Lkw-Fahrer gestoppt

Oberkrämer

Auf der Bundesautobahn 10, auf dem Parkplatz Ziethener Luch, zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Dreieck Havelland in Fahrtrichtung Hamburg, wurde am Sonnabend gegen 0.05 Uhr ein Lkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 32-jährigen Fahrzeugführers fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,70 Promille.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt für die nächsten 5 Stunden untersagt. Ein Ordnungswidrigeitenverfahren wurde eingeleitet.

Von MAZonline