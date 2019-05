Vehlefanz

Auf die Nutzer des nördlichen Berliner Rings kommt im Zuge des Ausbaus der A 10 Ende Juni die nächste Sperrung zu. Grund dafür ist die Erneuerung der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Hamburg. Die Sperrung erfolgt von der A 10-Abfahrt zur L 17 sowie von der Auffahrt der L 17 zur A 10 an der Anschlussstelle Oberkrämer aus Fahrtrichtung Oranienburg bzw. in Fahrtrichtung Hamburg über einen Zeitraum von zwei Wochen von Mittwoch, den 26. Juni 2019 ab 9 Uhr bis Mittwoch, den 10. Juli 2019, 17 Uhr.

Für den Zeitraum der Bauarbeiten empfiehlt die Havellandautobahn GmbH aus Richtung Vehlefanz die Umleitung über die L 17 und L170 via Schwante und Kremmen. Dort ist die Autobahnzufahrt an der Anschlussstelle Kremmen auf die A 24 möglich. Die Auf- und Abfahrt aus Richtung Dreieck Havelland in Fahrtrichtung Berlin an der Anschlussstelle Oberkrämer ist von der Sperrung nicht betroffen.

Bereits in der Nacht vom Montag, 3. Juni (22 Uhr), zu Dienstag, 4. Juni (4 Uhr), kommt es am Kreuz Oranienburg auf dem Überflieger von der A 111 auf die A 10 aufgrund von Brückenbauarbeiten zu mehreren kurzfristigen Verkehrsunterbrechungen. Sie sollen jeweils 20 bis 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen betragen.

Update: In einer ersten Version der Graphik war die Umleitungsstrecke fälschlich als L17 statt als L17/L170 ausgewiesen worden. Dieser Fehler wurde in einer neuen Graphik korrigiert. Lesen Sie dazu auch: „Die vergessene „Null“: Ein Ort an der L17 in Aufregung“

Von MAZonline