Bärenklau

Da ist eine Delle in der Autobahn. Das wäre an sich nicht aufregend, wenn die Autobahn nicht ganz neu und erst vor wenigen Wochen für den Verkehr freigegeben worden wäre.

Die Rede ist vom Abschnitt des Berliner Rings, der A 10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer. Kurz hinter dem Kreuz, in Richtung Dreieck Havelland, erfolgt plötzlich wieder eine Tempo-80-Begrenzung. Wenig später wird auf eine Unebenheit, auf eine sogenannte Bodenwelle hingewiesen. Und tatsächlich: In Höhe Bärenklau, kurz vor der Brücke, die über den Wendemarker Weg führt, gibt es eine ziemlich große Delle in der Fahrbahn. Verschiedene Leser haben sich bereits auf unserer Facebookseite „ MAZ Oberhavel“ besorgt gezeigt und geschrieben, dass die Delle in den vergangenen Wochen schlimmer geworden sei.

Havellandautobahn GmbH räumt Fehler beim Bau ein

Könnte es passieren, dass die Autobahn an dieser Stelle noch einmal saniert werden muss? Könnte es noch mal zu einer Sperrung in dem gerade erst eröffneten Bereich kommen? Die MAZ hat Steffen Schütz, dem Pressesprecher der Havellandautobahn GmbH in Vehlefanz, um Stellungnahme gebeten.

Er räumt in der Tat Probleme im Bereich der Bärenklauer Brücke ein. „Während der Erdbauarbeiten wurde der Widerlagerbereich auf der östlichen Seite nicht ausreichend verdichtet, und es findet eine Nachverdichtung durch den rollenden Verkehr statt“, schreibt er. Der Bereich werde kontinuierlich überwacht. „Die Setzungen haben nunmehr deutlich abgenommen“, so Steffen Schütz weiter.

Demnächst solle an dieser Stelle tatsächlich noch mal gebaut werden. „Es wird eine Sanierungsmaßnahme durchgeführt unter Sperrung eines Fahrstreifens“, so der Pressesprecher. Wann das geschehen werde, ist noch unklar. Er stellt aber klar, dass das keinerlei Auswirkungen auf die Brücke selbst habe und auch keine auf den Wendemarker Weg in Bärenklau, der aber momentan an der Stelle ohnehin gesperrt ist.

Von Robert Tiesler