Bärenklau

Auf dem nördlichen Berliner Ring, der A10, muss die gerade erst neu gebaute Strecke wieder gesperrt werden. Im Bereich der Brücke Wendemarker Weg in Bärenklau hatte sich eine große Delle auf der Fahrbahn gebildet. Zuletzt musste in diesem Bereich ein Tempo-60-Limit eingerichtet werden.

Steffen Schütz, der Pressesprecher der Havellandautobahn, sprach am Sonntag in diesem Zusammenhang von Setzungen im Annäherungsbereich der Brücke. Es handelt sich um das Bauwerk 77, die Unterführung des Wendemarker Weges in Bärenklau. Die Setzung, also die Delle in der Fahrbahn, müsse ausgeglichen werden.

Die Arbeiten dafür beginnen am Montag, 3. Mai. Dafür muss erneut die Verkehrsführung in diesem Bereich der A10 geändert werden. Die Fahrbahn wird auf zwei Spuren eingeengt und über die Richtungsfahrbahn Berlin geleitet. Es werden dort also, wie schon bei der Sanierung der Strecke selbst je zwei Spuren auf einer Seite der Strecke geführt.

Die Vorbereitungen dafür beginnen am Montag. Dazu müssten „Mittelstreifenüberfahrten zur Einrichtung einer 4+0-Verkehrsführung auf einer Länge von etwa einem Kilometer“, gebaut werden, so Steffen Schütz. Ab Mitte Mai werde der komplette Verkehr für etwa sechs Wochen in beiden Fahrtrichtungen über die Richtungsfahrbahn Berlin geleitet. Im Anschluss erfolge der Rückbau der baustellenbedingten Verkehrsführung sowie die Wiederherstellung der eigentlichen, sechsstreifigen Verkehrsführung

„Für die vorstehend genannten Baumaßnahmen bitten wir die Verkehrsteilnehmer/innen um Verständnis“, schreibt Steffen Schütz in seiner Pressemitteilung. Ob Autofahrende tatsächlich dafür Verständnis haben, dass es auf der neuen Fahrbahn schon wieder Bauarbeiten gibt, ist allerdings mehr als fraglich.

Von Robert Tiesler