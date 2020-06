Vehlefanz

An der A10-Anschlussstelle Oberkrämer musste die Polizei gleich zweimal eingreifen.

Beamten der Verkehrspolizei fiel am Freitag gegen 9.30 Uhr in der Nähe der Anschlussstelle Oberkrämer ein in Polen zugelassener Lkw auf, an dem der Dieseltank offenbar lose war und hin und her rutschte. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug und den 36-jährigen Ukrainer am Steuer. Dabei stellten sie außerdem fest, dass die Bremsanlage mangelhaft war. Das Fahrzeug wurde einem Sachverständigen vorgestellt, der die Verkehrsunsicherheit bescheinigte. Der 36-Jährige durfte seine Fahrt in Richtung Polen nicht fortsetzen und musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro bezahlen.

Als gefährlich stufte ein Gutachter am Donnerstagvormittag die Mängel an einem in Slowenien zugelassenen Lkw ein. Beamte der Verkehrspolizei hatten das mit einer Landmaschine beladene Gespann, dass von einem 32-jährigen Slowenen geführt wurde, an der Anschlussstelle Oberkrämer kontrolliert. Dabei wurden elektronisch Mängel an der Bremsanlage und der Abgasanlage festgestellt. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und erhoben eine Sicherheitsleistung von 500 Euro.

