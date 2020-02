Oberkrämer

Unfall im Baustellenbereich der A10: Ein 33-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Montagmorgen die A10 vom Dreieck Havelland aus in Richtung Kreuz Oranienburg und überholte einen 53-Jährigen in seinem Audi. Beim Wiedereinscheren kam es zur Kollision, wodurch nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit.

Von MAZonline