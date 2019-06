Oberkrämer

Ab Donnerstag, 13. Juni, konstituieren sich die Ortsbeiräte von Oberkrämer. Dort werden auch die Ortsvorsteher und Stellvertreter gewählt. Es beginnt der Ortsbeiräte in Bärenklau um 19.30 Uhr. Am Montag, 17. Juni, sind jeweils um 18 Uhr die Ortsbeiräte in Eichstädt und Neu-Vehlefanz dran. Am selben Tag um 19 Uhr folgen die Ortsbeiräte von Schwante und Marwitz. Schließlich am Dienstag, 18. Juni, ab 19 Uhr die Ortsbeiräte in Bötzow und Vehlefanz.

Alle diese Sitzungen sind öffentlich. Gewählt wird der Ortsvorsteher oder die Ortsvorsteherin und die jeweiligen Stellvertreter allerdings vom Gremium selbst.

In der ersten Version des Textes standen teilweise noch andere Tage und Zeiten. Diese ursprünglich im Ratsinformationssystem von Oberkrämer genannten Termine sind offenbar noch mal verändert worden.

Von MAZonline