Oberkrämer

400 FFP-2-Masken an die Menschen, die sich in Oberkrämer um die Kinder kümmern. Eine entsprechende Spende hat die Gemeindevertreter-Fraktion Grüne/FWO/Linke aus Oberkrämer in der an die entsprechenden Einrichtungen der Gemeinde übergeben.

Die Mitarbeitenden der Kindertagesbetreuung stelle die derzeitige Krise vor besondere Herausforderungen, erklärt Jörg Ditt, der Sprecher der Fraktion. „Sie müssen extrem flexibel in ihrer eigenen Arbeit sein, sind Anlaufstelle für die Sorgen und Nöte der Kinder und ihrer Eltern und müssen dabei gleichzeitig für sich selbst und ihre Familien Sorge tragen.“ Sie würden zu den systemrelevanten Personen unserer Gesellschaft zählen. Sie „müssen dazu beitragen, dass trotz des Virus das öffentliche Leben aufrechterhalten bleiben kann und sind dennoch keine Helden mit übernatürlichen Kräften, sondern selbst schutzbedürftig wie alle anderen Menschen auch.“

Wie schnell sich der eigene Arbeitsplatz zu einem besonders risikobehafteten Umfeld entwickeln könne, habe die rasche Ausbreitung der Krankheit „gerade in unseren kommunalen Einrichtungen gezeigt“, so Jörg Ditt weiter. In der Bötzower Kita „Traumzauberbaum“ hatte es Ende des vergangenen Jahres einen kleinen Corona-Hotspot gegeben.

Für den besonderen Schutz ihrer Mitarbeitenden sei die Gemeinde als Arbeitgeber verantwortlich, so Jörg Ditt weiter. „Dabei geht es nicht nur darum, die gesetzlichen Mindestanforderungen zu erfüllen, wie es die Verwaltung der Gemeinde gerade als ausreichend erachtet“, sondern auch um die hohe Wertschätzung für den täglichen Einsatz dieser Menschen zum Ausdruck zu bringen.

Die Spende sei sehr löblich, sagte Oberkrämers Hauptamtsleiter Ronny Rücker am Freitag. Ihm war die Übergabe der Masken zuvor noch nicht bekannt. „Ich kann das nur begrüßen.“ Allerdings hätte er sich gewünscht, dass man das vorher mit ihm abgestimmt hätte, so Rücker weiter. Auch die Gemeinde statte das Personal mit Masken aus. Näher wollte er sich dazu allerdings nicht äußern. „Das ist intern zu klären“, so Ronny Rücker. Allerdings sei es momentan allgemein schwierig, FFP-2-Masken beschaffen zu können, ergänzte er.

Auch ohne Corona sei der Erzieher-Beruf jeden Tag aufs Neue angefüllt mit den „kleinen und großen Herausforderungen, die diese Arbeit mit sich bringt“, erklärt Fraktionssprecher Jörg Ditt. „Den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und sie und ihre Familien ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten, erfordert vollen Einsatz. „Die Fraktion Grüne/FWO/Linke der Gemeindevertretung Oberkrämer möchte daher den in dieser Krise für die Kinder der Gemeinde Oberkrämer tätigen Menschen mit einer Spende von 400 FFP-2- Masken Danke sagen.“ Es sei ein zusätzlicher Beitrag zum Schutz des Personals, so Jörg Ditt.

Von Robert Tiesler