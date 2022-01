Am 19. Januar: MAZ-Talk zur Bürgermeisterwahl in Oberkrämer

Oberkrämer

Die Märkische Allgemeine Zeitung lädt zu einem Wahlforum zur Bürgermeisterwahl 2022 in Oberkrämer ein. Ursprünglich war eine Präsenzveranstaltung geplant, aber aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens und der damit verbundenen Regeln wird der Wahltalk ins Internet verlegt – und alle, die daran interessiert sind, können die Runde live im Internet mitverfolgen. Los geht es am Mittwoch, 19. Januar, um 19 Uhr auf der Facebookseite „MAZ Oberhavel“. Eine Aufzeichnung der Runde gibt es später auf der Youtube-Seite gleichen Namens.

Nach der Ankündigung, dass Bürgermeister Peter Leys (BfO) zum 1. März 2022 aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten wird, wurde die Neuwahl nötig. Sie findet am Sonntag, 19. Januar 2022, statt. Eine eventuelle Stichwahl ist für den Sonntag, 13. Februar 2022, angesetzt.

Zur Wahl stehen (in alphabetischer Reihenfolge): Boris Bollert (AfD), Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler), Maren Gilzer-Kuhlmann (FDP), Dino Preiskowski (SPD), Ingke Purrmann (Einzelbewerberin), Carolin Schmiel (BfO) und Sebastian Wolf (Linke).

Den Wahltalk der MAZ moderieren Sebastian Morgner, der Redaktionsleiter der MAZ Oberhavel, und Reporter Robert Tiesler. In der Runde soll es darum gehen, was in den nächsten Jahren in Oberkrämer geschehen soll. Wie stehen die Kandidatinnen und Kandidaten zu einer Oberschule in Oberkrämer? Wie sehr soll die Gemeinde wachsen? Wird die Infrastruktur ausreichen, wenn im Sommerwalder Dreieck und am Vehlefanzer Schäferweg neue Wohngebiete entstehen? Wie sollen die Menschen in der Gemeinde Oberkrämer besser in die Entscheidungen eingebunden werden?

All das sind Fragen, die in der Wahlrunde am kommenden Mittwoch angesprochen werden sollen.

Von Robert Tiesler