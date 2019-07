Bötzow

Die Bötzower haben eine neue Spielmöglichkeit bekommen. Seit Dienstag steht im Ort eine neue Tischtennisplatte für alle Bürger frei zugänglich. Das teilte Ortsvorsteherin Mandy Krenz (BfO) am Donnerstag mit.

„Diese wurde zum Teil durch die Fanta-Spielplatzinitiative finanziert, bei der die Bötzower letztes Jahr fleißig mit gevotet haben und so 1000 Euro gewonnen haben“, so Mandy Krenz weiter. Zudem seien 500 Euro vom Bötzower Familienfest im vergangenen Jahr dafür zur Seite gelegt worden. „Die restlichen 300 Euro wurden durch 440 Kilogramm alte Schuhe verdient“, berichtet die Ortschefin. Es gebe eine dauerhafte Schuhsammelaktion, welche von ihr für solche Zwecke durchgeführt werde.

Die Tischtennisplatte steht jetzt am Fenn, also an der Fennstraße/Ecke Marwitzer Straße und ist für jedermann zugänglich. „Ich hoffe, dass diese gut angenommen wird“, sagte Mandy Krenz.

Das nächste Projekt für Bötzow sei ein Outdoor-Kickertisch, kündigte sie außerdem an.

Von MAZonline