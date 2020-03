Am Holzbackofen wird wieder gebacken – aber ohne Aktionen drumherum

Schwante

Am Holzbackofen in Schwante hat am Freitagvormittag die Saison begonnen. Ursprünglich waren dazu auch ein paar Aktionen geplant. Aber diese hatte Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz am Donnerstag abgesagt, auch auf den Regionalmarkt, der in diesem Rahmen immer stattfindet, wurde verzichtet, obwohl er erlaubt gewesen wäre.

Sicherheitshinweise gab es auch. Quelle: Robert Roeske

„Ich denke, das war die richtige Entscheidung“, sagte Plentz am Freitagnachmittag. „Die Leute kommen vor allem zum Einkaufen.“ Sie hätten sich gefreut, dass sie ihr Brot kaufen können. Es sei normal gebacken worden in einer überschaubaren Menge. „Die haben wir bis zum Nachmittag verkauft.“ Es sei auch nicht zu größeren Menschenansammlungen gekommen.

Von Robert Tiesler