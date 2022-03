Oberkrämer

Der Frühjahrsputz in Oberkrämer findet am Sonnabend, 19. März, ab 10 Uhr statt. Das teilte Kerstin Rosen von der Tourismusinfo mit.

Die Sammelgruppen treffen sich in den Dörfern und werden gemeinsam die umliegenden Bereiche vom Müll und Unrat befreien. Es gibt folgende Treffpunkte: In Bötzow an der Feuerwehr, Fennstraße 3; in Marwitz an der Feuerwehr und der Kita; in Schwante am Gemeindezentrum, Dorfstraße 28a, am Mühlenweg Ecke Hauptstraße, am Gemeinschaftsweg an der Villa Artur; in Vehlefanz an der Bockwindmühle, Lindenallee 71, am Bahnhof und Sportplatz, Bärenklauer Straße; in Bärenklau an der Alten Remonteschule, Alte Dorfstraße 15 und am Parkplatz am Bahnhof, Bahnweg.

Sammelwerk bis 12 Uhr an einem der Treffpunkte

Wem der Weg zu einem der Treffpunkte zu weit sein sollte und wer sich trotzdem an der Aktion beteiligen möchte, kann das Sammeln einfach mit einem Spaziergang zu einem der Treffpunkte verbinden und dort bis 12 Uhr den gesammelten Unrat ablegen. Wenn sich kein Treffpunkt im eigenen Ortsteil oder in der Nähe befindet, können auch weitere kleine Sammelgruppen entstehen. Das Sammelwerk sollte dann bis 12 Uhr zu einem der Treffpunkte in den anderen Ortsteilen gebracht werden.

Gedacht werden sollte an festes Schuhwerk, Handschuhe und möglichst eine Warnweste. Werkzeuge wie Eimer, Greifer, Handwagen und Schubkarren können hilfreich sein. Große oder sperrige Mülldelikte sollten nicht durch die Ortsteile transportiert werden. Es sollte stattdessen ein Foto mit Standortangaben gemacht werden und an 03304/ 2 06 12 27 gemeldet werden. Müll und Unrat von privaten Flächen, von Wiesen und Feldern und aus dem Wald (ab drei Meter neben dem Weg) sind bitte ebenfalls nicht zu den Treffpunkten zu transportieren. Das Mitbringen und Ablegen von privatem Müll und Unrat an den Sammelpunkten ist untersagt.

Es sind die am Aktionstag gültigen Regeln der Eindämmungsverordnung einzuhalten.

