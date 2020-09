Am Sonnabend dreht sich in Vehlefanz alles um elektrische Autos

Vehlefanz

Richtig großer Bahnhof herrscht am Sonnabend, 12. September, von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Energieinsel in Vehlefanz (Im Gewerbegebiet 24). Die Photovoltaik-Experten laden zum „Tag der Elektromobilität“ ein. Liebhaber und Interessenten für Fahrzeuge, die per Elektromobilität bewegt werden, kommen an diesem Tag in Vehlefanz voll auf ihre Kosten.

eRockit Geschäftsführer Andreas Zurwehme. Quelle: Nadine Bieneck

Vor Ort können zahlreiche E-Fahrzeuge in Augenschein genommen und auch für Probefahrten getestet werden. Zahlreiche Autohäuser aus der Region sind vor Ort, die Mitarbeiter stehen den Besuchern für alle Fragen rund ums Thema Elektromobilität Rede und Antwort. Wer ein Elektrofahrzeug selbst live testen möchte, kann auch dies tun. Das gilt auch für das schnellste elektrische Fahrrad der Welt, das „eRockit“. Auch das Unternehmen aus Hennigsdorf wird mit seinen Fahrzeugen vor Ort vertreten sein, für Fragen und Auskünfte sowie auch Probefahrten zur Verfügung stehen.

Ladesäulen für Elektroautos. Quelle: Rüdiger Böhme

Direkt am Eingangsbereich der Energieinsel laden die unternehmenseigenen Strom-Ladesäulen jederzeit zum Aufladen von E-Fahrzeugen ein. Die Kombination von sauberer Sonnenenergie für das Fortkommen mit Autos und E-Bikes ist somit die Steilvorlage für die Photovoltaik-Experten der Energieinsel, die Veranstaltung auf dem firmeneigenen Gelände durchzuführen und auch über ihr Spezialgebiet zu informieren. Zumal die von den Wirtschaftsjunioren Oberhavel initiierte E-Mobilitätsmesse „e-Motion“, die in den vergangenen Jahren stets im Sommer auf dem Oranienburger Schlossplatz stattfand, aufgrund der Coronapandemie in diesem Jahr hatte abgesagt werden müssen, sehr zum Bedauern der Wirtschaftsjunioren ( MAZ berichtete). „Genau aus diesem Grund ist es für uns sehr wichtig, den Tag der Elektromobilität durchführen zu können“, erklärt Stefanie Kozian, Assistentin der Vertriebsleitung der Energieinsel.

Gut vorbereitet in Coronazeiten

In Coronazeiten waren die Vorbereitungen umfangreich, dennoch sieht man sich laut Kozian gut vorbereitet. „Wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, wie wir alle Hygiene- und Abstandsregelungen umsetzen können, was uns nun sehr gut gelungen ist.“ Gesorgt ist vor Ort neben jeder Menge Mobilität auch für Speisen und Getränke sowie Musik. Ab 13 Uhr wird zudem eine Tombola stattfinden, die in Zusammenarbeit mit Turbine Potsdam und der Firma Panasonic durchgeführt wird. Am „Tag der Elektromobilität“ in Vehlefanz dabei sein werden: Autohaus Endres, Autozentrum Treskow, BMW Autohaus Reier, E-Rocket Hennigsdorf, Autodienst Stange, Autohaus Erkner, Autohaus Manzke, Zemke Autohaus Bernau, Dabag, Home Automobile und Bike Doctor Berlin

Von Nadine Bieneck