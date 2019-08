Schwante

Die Konzertreihe „Musik auf dem Hof“, die von den „Freunden der Kulturschmiede Schwante“ 2015 zur Überbrückung des Sommerlochs mit der irischen Band „ Fife Pints per Mile“ ins Leben gerufen wurde, ist ein Highlight im Jahresprogramm des Vereins geworden. Am Sonnabend, 24. August, ab 19 Uhr, kann man es wieder genießen. Die „ Flinkfinger“ aus Berlin werden das Open-Air-Konzert unterm Storchennest gestalten.

Diese Musiker interpretieren nicht nur Irish Folk. Sie haben auch Ragtime, Polka, Reels und alte Popsongs im Programm. Die Schlechtwetterkarten für die Schmiede sind ausverkauft. An der Abendkasse, die frühzeitig geöffnet ist, gibt es jedoch reichlich Draußen-Karten, wenn das Wetter mitspielt. Die Schmiede dient dann der Getränkeversorgung.

Das zweite Halbjahresprogramm der Kulturschmiede beginnt am Sonnabend, 21. September um 10 Uhr mit dem Buchbasar und Trödelmarkt. Bis 16 Uhr kann gestöbert werden. Wer dort einen Verkaufsstand aufbauen möchte, meldet sich bei Dieter Blumberg unter 033055/7 09 22 an. Für 2 Euro Platzmiete darf ein Tapeziertisch aufgestellt werden.

Die Eintrittskarten für die nachfolgenden drei Termine liegen zum Verkauf bereit in Jettes Krämerladen, Vehlefanz, Lindenallee 27 und bei Birgit Ellings Bestellannahme, in der Dorfstraße 35b, Schwante. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.

Am Sonnabend, 26. Oktober, heizt, Sascha Kleyes Bluesband „Mad Blue Waters“ den Gästen mit Klavier, Gitarre, Bass und Schlagzeug ein. Martin Herrmann kommt am 16. November mit Kabarett nach Schwante. „Keine Frau sucht Bauer“, meint der politische Salonkabarettist. Dirk Rave und Henry Nandzik besingen zur „Feuerzangenbowle mit Musik“ am 30. November die Geschichte beider deutscher Staaten, von der Nachkriegszeit bis zum Mauerfall. Die Mischung aus Schlagern, Rocksongs und Chansons zeichnet eine musikalische Sozialgeschichte nach.

Von MAZonline