Vehlefanz

Wenn die Schlange am Tor des Germendorfer Tierparks wieder besonders lang ist, dann merkt das auch Kerstin Rosen auf dem Gelände der Mühle in Vehlefanz. „Dann kommen viele Leute stattdessen zu uns.“ In diesem Jahr kommen auch merklich mehr Radfahrer vorbei. Das Interesse an der Bockwindmühle an der Lindenallee ist weiter groß – allerdings müssen die Führungen wegen der immer noch bestehenden Coronaregel weiter kleingehalten werden. Auch wenn sich auch die Tourismusinfo dort befinde – die meisten Leute wollen vor allem die Mühle sehen. „Momentan dürfen immer so fünf bis sechs Leute in die Mühle rein“, sagt Kerstin Rosen. Gerade zur Landpartie hätten viele Gäste „tapfer eine halbe Stunde gewartet

Dieses Jahr hat Kerstin Rosen, die auch die Tourismusinformation direkt neben der Mühle leitet, auch damit begonnen, den Hof rund um das Bauwerk etwas neu zu gestalten. „Es geht mehr in Richtung Naturlehrpfad“, erzählt sie. „Ich mache gerade eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin.“ Es sei schön, mit Kindern in der Natur unterwegs zu sein. Auf dem Gelände selbst habe sie bemerkt, dass Eltern und Kinder oft am Rand stehen und raus aufs Feld schauen, zu den Kühen und den Pflanzen. Dabei gehe es um das Zeigen und Lernen.

Schautafel an der Mühle. Quelle: Robert Tiesler

Deshalb gibt es an der Vehlefanzer Mühle nun mehrere Schautafeln, auf denen sich die Menschen informieren können. „Wir haben eine ganze Weile überlegt, welche Themen wichtig sind, auch in Hinblick auf mögliche Schulprojekttage“, sagt Kerstin Rosen. Es handele sich nun um vier Tafeln. Es geht um Pflanzen auf der Wiese, um Bienen, um den Uferbereich der Seenlandschaft und um heimische Singvögel.

Richtige Bienen gibt es an der Mühle aber inzwischen auch. Am Rand des Geländes stehen seit einiger Zeit zwei Bienenstöcke. Über ein Klappfenster kann man sogar reinschauen. Es handelt sich um etwa 40 000 Bienen. „Die sind hier schon fleißig unterwegs.“ Kerstin Rosen beschäftigt sich nämlich nicht nur mit Kräutern, „ich bin letztes Jahr auch zum Imkern gekommen.“ Sie müsse regelmäßig nach den Bienen schauen. „Sie brauchen die Kontrolle und Pflege des Imkers.“ Schon vor Corona hat sie sich mit diesem Thema befasst, hatte Schnupperkurse an der Volkshochschule. „Es hat mich einfach interessiert. Auf dem Mühlengelände habe es vorher nur vereinzelt Hummeln oder Erdwespen gegeben.

Welche Blumen und Kräuter wachsen auf einer Wiese? Das ist auf der Schautafel und gleich dahinter auf der Wiese selbst zu sehen. Quelle: Robert Tiesler

Immer wieder werden von der Mühle aus auch Kräuterwanderungen angeboten. „Seit 2017 bieten wir sie an“, sagt Kerstin Rosen. „Wir haben viele Pflanzen am Mühlensee.“ Da sei in der Hinsicht sehr viel zu entdecken. Im September 2022 habe sie ihre Prüfung als Kräuterpädagogin, dann könne sie neben den schon bestehenden Führungen weitere anbieten – der Bedarf sei auf jeden Fall da, sagt sie.

Gern würde Kerstin Rosen das Mühlengelände noch aktiver gestalten, zum Beispiel mit einer Sonnenuhr. „Wir haben hier den ganzen Tag Sonne.“ Auch einen Barfußpfad könnte es dort in den nächsten Jahren geben.

Von Robert Tiesler