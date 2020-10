Oberhavel

Die Nachricht, dass anerkannte Flüchtlinge, die keine Verpflichtung und Berechtigung mehr haben, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, zum Auszug aufgefordert werden, sorgt für Reaktionen. „Mit Erstaunen und Entsetzen hat der Ortsverband der Grünen aus Oberkrämer/ Leegebruch die Aussage des Landkreises zur Kenntnis genommen“, teilt der Sprecher Jörg Ditt mit. „Diese Forderung scheint uns mit Blick auf die aktuelle Wohnungslage unmöglich durchführbar.“

Schon in der Vergangenheit habe es Bemühungen gegeben, durch hohe Mietforderungen den Bewohnern einen Umzug in eigene Wohnungen „attraktiv“ zu machen. „Mit wenig Erfolg“, so Jörg Ditt. „Jede oder jeder, der jemals in einer Gemeinschaftsunterkunft war, wird bestätigen, dass anerkannte Asylbewerber – noch dazu, wenn sie mittlerweile einen Job haben – sofort ausziehen würden, so es denn bezahlbare Wohnungen gäbe. Viele suchen schon seit langer Zeit mit erheblichem Aufwand. Neben den hohen Mietkosten kommen die Schwierigkeiten immer wieder auftretender Ablehnungen, weil sie ,Ausländer’ sind, erschwerend hinzu.“ Es herrsche zwar Verständnis darüber, dass eine Asylunterkunft keine Dauerlösung für anerkannte Asylbewerber sein könne. „Doch mit der Forderung wird aus unserer Sicht nichts erreicht, außer dass die Drohung im Raum steht, dass Menschen in den Wintermonaten auf der Straße sitzen.“ Hilfreicher wäre es aus Sicht der Grünen, Lösungen statt Forderungen anzubieten, wie zum Beispiel eine Unterstützung der Verwaltung bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. „Wir fordern den Landkreis auf, von dem Vorhaben sofort Abstand zu nehmen und die Ausgleichszahlungen auf ein Normalmaß zu reduzieren“, so Jörg Ditt.

Seine Kollegin Anikke Knackstedt, ebenfalls Mitglied im Ortsverband, sagt: „Zudem erachten wir ein Umdenken bezüglich einer zukünftigen Gestaltung der Unterbringung für Geflüchtete für unerlässlich.“ Gerade in der Coronakrise sei sichtbar geworden, dass sich die Situation in den Gemeinschaftsunterkünften fragwürdig und belastend für die Menschen darstelle. „Eine dezentrale Unterbringung einerseits und zudem eine Umgestaltung der Unterkünfte zu einzelnen Wohneinheiten wäre daher aus unserer Sicht aus mehrfacher Hinsicht ein wichtiger Schritt.“

Von Robert Tiesler