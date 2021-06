Anmeldung nötig: Oberkrämer bekommt kurzfristig weiteren Impfstoff

Oberkrämer

Die Gemeinde Oberkrämer kann kurzfristig ein kleines Kontingent an Corona-Impfterminen an Bürgerinnen und Bürger aus Oberkrämer der Priorisierungsgruppen I, II und III gemäß der Coronavirus-Impfverordnung vergeben. Die Impfungen mit BioNTech werden am Freitag, 4. Juni, in der Oberhavel-Klinik in Hennigsdorf durchgeführt.

Zur Terminvergabe rufen Interessierte am Donnerstag, 3. Juni, bis 11 Uhr die Gemeindeverwaltung Oberkrämer in Eichstädt unter 03304/393211 an. Für die Registrierung sind diese Angaben notwendig: Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse (sofern vorhanden).

Von MAZonline