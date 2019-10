Atelier-Besuch: Fontane sucht neuen Wirkungskreis

Vehlefanz

Es riecht nach Ölfarbe, Pinsel stehen in Gläsern neben Farbtuben. Überall sind fertige und unfertige Bilder zu sehen - im Atelier von Uwe Müller-Fabian (71) in Vehlefanz. Dort steht auch„Fontane mitten im Raum“ auf einer Staffelei. Sein Porträt ist umrahmt von 35 Farbskizzen: So holpert auf einer die legendäre Postkutsche über den Postweg, auf einer anderen stolziert ein Storch und auch eine Glocke ist zu sehen. Schließlich soll 1876 Fontane die Kirche in Bollensdorf bei Neuenhagen besucht und Eindrücke in seinem Roman „Vor dem Sturm“ verarbeitet haben.

Die Skizzen auf Müller-Fabians Bild sollen Fontanes Wanderungen durch Brandenburg symbolisieren. „Die Glocke wollte mir anfangs nicht gelingen. Ich fand, sie sah aus wie ein umgekippter Blumentopf“, sagt Uwe Müller-Fabian (71). Doch jetzt, wo das Gemälde fertig ist, ist der mehrfach ausgezeichnete Preisträger mit der Glocke zufrieden.

„Ich hätte das Bild gerne Anfang 2019 fertig gestellt, da jetzt Fontanes 200. Geburtstag gefeiert wird“, sagt der Maler, der an der Hochschule der Künste in Berlin studiert hat. Seine Bilder hat er nicht nur bundesweit wie in der Galerie Samtleben in Potsdam oder in der Galerie im Lichthof Hannover, sondern auch im Ausland wie in Israel oder Österreich in über 150 Ausstellungen präsentiert. Aktuell hängen zwei seiner Bilder im Oranienwerk. Im Rahmen der 8. ArtRoom (geht bis 27. Oktober) stellen 32 Künstler ihre Werke unter dem Motto: „ Mauerfall – fallende Mauern“ aus. Ein Bild Müller-Fabians ist an die Pegida-Demos in Dresden angelehnt. Es zeigt Menschen mit hohlen Köpfen und hasserfüllten Plakaten mit der Aufschrift „Sind wir das Volk?“. Im Hintergrund balanciert auf der Mauer der Stier alias Zeus mit der griechischen Mythologie-Schönheit „ Europa“. Eine einmontierte Uhr zeigt: Es ist 5 vor 12.

Uwe Müller-Fabian im selbst gebauten Atelier. Quelle: Jeannette Hix

Auf dem anderen im Oranienwerk ausgestellten Bild von Müller-Fabian sind drei DDR-Soldaten vor einem Grenzturm zu sehen. „Die Skizze entstand spontan im März 1989. Damals bin ich von West-Berlin nach Ost-Berlin gefahren, um eine Freundin zu besuchen. Die S-Bahn ist sehr langsam in den Bahnhof eingefahren und da sah ich die Taube auf dem Dach. Sie hat mich inspiriert“, sagt der im Schwarzwald geborene Maler. Nein, er sei kein politischer Mensch, sagt er. Und doch sind in seinem Atelier viele Bilder, die sich mit dem politischen Geschehen auseinander setzen, wie das Bild unter dem Titel „Alle Menschen werden rüder“. Es zeigt drei Gestalten, die auf einen am Boden liegenden Mann im Narrenkostüm einprügeln. Und das nur, weil er – wie der Hofnarr früher – seine Meinung gesagt hat. Und dann gibt es noch das in rot gehaltene Bild, auf dem Don Quijote mit der Lanze auf dem Motorrad gegen etwas ankämpft.

Dem Betrachter sei es selbst überlassen, gegen was genau der „Motorrad-Ritter“ ankämpft. Vielleicht sind es ja Windmühlen oder vielleicht Atomkraftwerke? Viele seiner Bilder sind mit Ölfarben entstanden. „Ich male am liebsten auf Leinwand“, sagt Müller-Fabian, der auch Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler, Berlin, ist.

In jungen Jahren jobbte er neben seinem Studium als Seemann, Detektiv, Bauarbeiter, Nachtwächter, Komparse und Tellerwäscher. Vier Jahre war er, teils mit seinem Bruder, auf Weltreise, verdiente später sein Geld auch als Kulissenmaler. 1991 erwirbt er in Vehlefanz das 7000 Quadratmeter große Grundstück samt Biotop, baut sein Atelier neu und zieht 1993 in den kleinen Ort. Seitdem lebt er in dem sanierten Bauernhaus von 1922 neben dem Atelier mit seiner Frau Susanne, Tochter Zora, den beiden Enkelkindern und Hündin Luna. „Ich überlege, ob ich nächstes Jahr mein 25. Atelier-Jubiläum feiere“, sagt der Maler.

Aktuell arbeitet er an einem Aktbild einer jungen, schwangeren Frau. „Sie stand mir vor zwei Jahren Modell. Lange habe ich das Bild nicht zu Ende gemalt, weil mir dann andere Motive wie Fontane dazwischen kamen“, sagt der Künstler, der sich eher als Handwerker sieht und auf Nachfrage Kurse für Studenten gibt. Und der Maler freut sich heute schon auf morgen. Denn dann sitzt er,wie jeden Tag, wieder vor der Staffelei. „So lange es mir möglich ist, werde ich malen“, sagt Uwe Müller-Fabian. Und vielleicht findet sich ja doch noch ein schönes Plätzchen irgendwo für den guten alten Fontane mit Schnurrbart, der mit seinem Spazierstock durch Brandenburg tourte und zu seinem 200. Geburtstag „ein bisschen zu spät“ dran war.

