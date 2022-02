Auch in Oberkrämer möglich? Der Traum von den Highland Games

Vehlefanz

Wenn sich sportliche Männer zum Baumstammweitwerfen treffen oder zum Tauziehen, dann sind oft Wolfgang Matzdorf und seine Frau mit dabei. Seit vier Jahren leben sie in Vehlefanz, und sie sind seit einiger Zeit Fans von Highland Games. In Nicht-Corona-Zeiten sind sie mehrfach im Jahr unterwegs zu den Orten in Deutschland, wo solche Spiele stattfinden. So zum Beispiel nach Halle in Sachsen-Anhalt oder Peine in Niedersachsen. Aber wäre es nicht mal toll, wenn so was auch in Oberkrämer stattfinden könnte. Das wäre für die Matzdorfs ein echter Traum.

Es heißt, die Highland Games würden aus der Zeit der keltischen Könige in Schottland stammen. Die Legende besagt, dass sie ausgetragen worden sind, um die stärksten und schnellsten Männer des Landes zu finden, die dann oft für den König Leibwächter und Boten oder Krieger wurden.

Die Highland Games bestehen aus diversen Disziplinen. Dazu gehören das Baumstammwerfen, das Baumstammziehen, der Baumstammslalom, Gewichtweit- und -hochwurf, das Steinstoßen, Hammer- und Axtwerfen, der Heusack-Hoch- und Weitwurf, das Hufeisenwerfen und einiges mehr.

Wolfgang Matzdorf aus Vehlefanz. Quelle: Robert Tiesler

„So oft es geht fahren wir zu solchen Highland Games“, erzählt Wolfgang Matzdorf. Der 68-jährige Vehlefanzer überlegt: „Wir haben es schon auf achtmal im Jahr gebracht.“ Aber wie kam es zu dieser Leidenschaft? „Unsere Tochter hat im Abitur über Maria Stewart geschrieben“, erinnert sich Wolfgang Matzdorf. „Da war es um uns geschehen.“ Daraufhin stand eine Reise nach Schottland auf dem Plan, und die Liebe zu diesem Land und der Region von da an groß. Dort entdeckten sie dann auch die Highland Games, die von dort stammen. Wäre so etwas auch in Oberkrämer möglich? Ganz unbekannt sind High-land Games hierzulande auch nicht. Bis vor einigen Jahren fanden sie jährlich im Oranienburger Schlosspark statt. Bei den „Oranje-Games“ flogen Baumstämme durch die Luft, es wurden Strohsäcke über ein Seil bugsiert und 110 Kilogramm schwere Steinkugeln möglichst weit geworfen.

Highland Games im Krämerwald? Vorstellbar!

Daran erinnert sich auch Kerstin Rosen von der Tourismusinformation in Oberkrämer. „Wir haben vor einigen Jahren auch schon mal drüber nachgedacht, so etwas zu veranstalten“, erinnert sie sich. „Aber zuerst hat es Oranienburg gemacht, und dann ist es hier erst mal wieder ganz hinten in der Schublade verschwunden.“ Sie findet solche Highland Games auf jeden Fall interessant. Die Frage wäre nur, wo so etwas in Oberkrämer stattfinden könnte. Im Krämerwald, in der Waldbegegnungsstätte in Wolfslake zum Beispiel? „Ja, das würde da ganz gut hinpassen“, sagt Kerstin Rosen. Auch wollte sie schon immer mal etwas am Mühlensee in Vehlefanz veranstalten. „Aber das ist schwierig, weil es ein Landschaftsschutzgebiet ist“, gibt sie zu bedenken.

Mit Spielen und Wettbewerben kennt sich auch Bärenklaus Ortsvorsteherin Gundula Klatt aus. Immerhin veranstaltet sie einmal im Jahr das Dackelrennen. Auch sie sagt: „Das würde ja vielleicht gut zum Krämerwaldfest passen.“

Wolfgang Matzdorf würde sich jedenfalls freuen. Und da er inzwischen viele Kontakte zu Highland-Gamern hat, könnte er zu einer solchen Veranstaltung sicherlich auch viele Gäste ranorganisieren.

Von Robert Tiesler