Auch weiterhin keine berufenen Bürger in den Ausschüssen

Oberkrämer

In den Ausschüssen der Gemeinde Oberkrämer wird es auch weiterhin keine berufene Bürger geben. Die Fraktion Grüne/FWO/Linke ist am Donnerstagabend in der Gemeindevertretersitzung mit einem entsprechenden Antrag gescheitert.

Konkret geht es darum, dass in den Ausschüssen neben den gewählten Vertretern jede Fraktion zusätzlich einen Bürger benennen kann, der an jeder Sitzung teilnimmt, rede-, aber nicht abstimmungsberechtigt ist. „Wir wollen die Fachkompetenz der Menschen nutzen“, sagte Wolfgang Geppert (FWO) zum Antrag seiner Fraktion. Die berufenen Bürger seien als Unterstützung der ehrenamtlich arbeitenden Politiker zu verstehen, und es seien Leute, die sich für die Heimat engagieren könnten.

Matthias Schreiber, der Fraktionschef der BfO, sagte dazu: „Wir haben gewählte Vertreter in der Gemeinde.“ Es gebe, inklusive der Ortsbeiräte, 57 davon. „Entscheidend ist, wir haben Bürger, die uns gewählt haben.“ Wenn die Fraktionen nun sagen, sie hätten jemanden, der sachkundig sei, wäre er in jeder der Ausschusssitzungen anwesend. „Er müsste sich in jedem Thema, das dort besprochen wird, auskennen.“ Schreiber wies darauf hin, dass der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses „jederzeit sachkundige Bürger zu den Ausschüssen einladen kann.“ Zudem sei die Ernennung in diese Gremien eine Entscheidung, „die nicht der Bürger fällen dürfte.“

Auch wies Matthias Schreiber den Vorwurf der Politikverdrossenheit zurück. Die Wahlbeteiligung sei gestiegen, es gebe „eine völlig neue Kultur“, auch eine neue Partei, deshalb zähle das Argument, damit etwas gegen Politikverdrossenheit zu tun, aus seiner Sicht nicht.

Weitere Wortbeiträge gab es an diesem Abend dazu nicht. Am Ende stimmte nur die Grüne/FWO/Linke-Fraktion dafür, es gab 16 Nein-Stimmen und eine Enthaltung.

Von Robert Tiesler