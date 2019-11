Vehlefanz

Ein in Vehlefanz in der Straße Am Kienluch abgestellter Audi A6 Avant wurde in der Nacht zum Donnerstag offenbar entwendet.

Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-BS 714 stand auf einem Grundstück. Der entstandene Schaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt.

Nach dem schwarzen Auto wird gefahndet. Der Besitzer hatte den Diebstahl am Donnerstag gegen 7.30 Uhr festgestellt.

Von MAZonline