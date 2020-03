Vehlefanz

Während ein Fahrer einer Sattelzugmaschine am Montag auf dem Rasthof Oberkrämer in Vehlefanz in seinem Fahrzeug schlief, entwendeten bisher unbekannte Personen das Reserverad samt Verschraubung.

Weiterhin stellte der Fahrer Beschädigungen am Schloss des Tankdeckels fest, dieser ist nicht mehr schließfähig. Der Schaden wird mit etwa 700 Euro beziffert.

Von MAZonline