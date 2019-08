Oberkrämer

Auf der Bundesautobahn, 10 zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahndreieck Havelland in Richtung Hamburg hat sich am Freitagabend gegen 18.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Der von einem 37-jährigen slowenischen Staatsangehörigen auf dem rechten Fahrstreifen gesteuerte Fiat-Kleintransporter kollidierte mit dem Heck eines am Stauende wartenden Pkw Dacia eines 31-Jährigen. Der Dacia wurde auf einen davor stehenden Toyota eines 34-jährigen Fahrers geschoben.

Der Verursacher des Unfalls war laut Polizei mit nicht an die Verkehrsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Der 31-jährige Dacia-Fahrer und ein mitfahrendes achtjähriges Mädchen sowie der Unfallverursacher selbst wurden leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

