Bärenklau/Velten

Sie sieht es und weiß es: Das ist es. „Dieser Blick, dieses Besondere.“ Petra Wiegand sieht ein Gesicht, zum Beispiel als Foto in der Zeitung, und ihr ist klar: Dieses Gesicht möchte sie zeichnen. Wenn es ein Leuchten in den Augen hat, einen ganz besonderen Ausdruck.

Es ist gute 30 Jahre her, da entdeckte Petra Wiegand die Liebe an der Kunst, an der Malerei. „Ich bin damals durch Freunde zum Malen gekommen“, sagt sie. Sie war Anfang 30. „Durch die Malerei konnte ich das Zeichnen und Arbeiten mit Farben im Bereich Kartographie und mein Interesse an fremden Ländern und Menschen miteinander verbinden.“ Das spiegele sich in vielen ihrer Werke wider. „Ich habe angefangen mit Aquarellen. Ich dachte, das ist leicht zu malen, aber da habe ich mich sehr getäuscht“, erinnert sich die Bärenklauerin und lächelt dabei. Inzwischen malt sie hauptsächlich mit Ölfarben, seit dem vergangenen Jahr auch mit Acryl und Kreide.

Werk von Petra Wiegand. Quelle: Robert Tiesler

Es sind hauptsächlich Porträts, die in ihrem Atelier entstehen. „Ab und zu male ich auch Landschaften oder auch mal Stillleben.“ Als Auftragsmalerei entstehen bei ihr auch Tierporträts. Neuerdings malt sie auch abstrakte Bilder.

Bevor sie malt, „mache ich vorher etliche Skizzen“, erst später gehe sie mit den Farben ran. „Wie lange ich an einem Bild arbeite, ist sehr unterschiedlich. Meist geht es nicht so schnell. Irgendwann macht es aber Klick.“ Hinzu komme, dass die Ölfarben trocknen müssten, bis sie weiterarbeiten kann.

Werk von Petra Wiegand. Quelle: Robert Tiesler

Geboren ist Petra Wiegand in Saarlouis im Saarland, für ihr Geografie- und Kartographie-Studium zog sie nach Berlin. Seit 1994 lebt sie in Bärenklau. „Wir hatten eine kleine Tochter, und wir wollten erst in Berlin bauen. Das konnten wir uns dann aber nicht leisten. Freunde haben mir dann von Bärenklau erzählt.“ Jetzt, während der Pandemie, sei der Ort ideal. „Wir haben Wald und Feld direkt vor der Haustür.“ Seit 2013 hat sie im Haus ihr Atelier „Kunststückchen“.

Ihr Lieblingsbild zeigt einen Wüstenprinzen. „Das habe ich als kleines Bild mal in der Zeitung entdeckt“, erzählt Petra Wiegand. Sie mochte den Gesichtsausdruck. Inzwischen malt sie Gesichter aus der ganzen Welt – zum Beispiel aus Indien, Nepal, Vietnam oder Nigeria. „Trotz der Armut, die in vielen dieser Länder das Leben prägt, drücken ihre Augen Stärke und Zuversicht aus.“

Werk von Petra Wiegand. Quelle: Robert Tiesler

In den vergangenen Jahren stellte sie bereits in den Kirchen in Birkenwerder und Pinnow aus, im Kremmener Coldehörn und im Veltener Kunstschaufenster. Bis Ende Mai sind einige ihrer Werke in der Kirche in Velten zu sehen. Möglich macht das die AG „Kunst in der Kirche“. Immer drei Monate lang können Kunstschaffende in der Kirche zeigen, welche Werke entstanden sind.

Petra Wiegand freut sich über diese Möglichkeit, denn in den vergangenen Monaten war es durch die Regeln zur Eindämmung der Pandemie kaum möglich, irgendwo anders auszustellen. In Velten konnten die Besucher der kleinen Gottesdienste am Sonntag die Bilder anschauen – und das nun noch bis Ende des Monats.

Gabriele Reimers-Kurz (l.) und Martina Thomä gehören zu den Organisatorinnen der Ausstellung. Quelle: Robert Tiesler

Die AG „Kunst in der Kirche“, die für die Ausstellung verantwortlich ist, ist von Pfarrer Markus Schütte ins Leben gerufen worden. Bei der Sanierung der Kirche 2018 sei alles darauf angelegt gewesen, dort auch kleine Ausstellungen zu zeigen. Vier Frauen kümmern sich um die Ausstellungen. „Wir schauen, wer kennt wen, und tragen zusammen“, erzählt Martina Thomä. Begleitet werden die Ausstellungen normalerweise immer von einer Sonntagsserenade, in diesem Rahmen findet auch die Ausstellungseröffnung statt. Immer drei Monate werden dann die Werke gezeigt. Als Nächstes stellt die Patchworkgruppe aus Velten aus.

Von Robert Tiesler