Die neue Autowerkstatt ist ein Familienbetrieb

Im Vehlefanzer Gewerbegebiet an der Autobahn hat sich mit dem Autodienst Stange ein echtes Familienunternehmen angesiedelt. In der 1200 Quadratmeter großen Werkstatt werden Autos und Lkw repariert. Michell Stange (27) ist der Inhaber, sein Bruder Daniel Stange (19) macht dort eine Lehre zum Kaufmann für Büromanagement, und Vater René (50) macht die Büroleitung.

Die Firma ist zwar neu gegründet, Stanges sind im Ort aber keine Unbekannten. Bislang gab es eine Werkstatt am Oranienburger Weg in Vehlefanz, die ist aber für den jetzigen Bedarf zu klein gewesen. „Wir waren am alten Standort so aufgestellt, dass wir nicht mehr hätten expandieren können“, erzählt René Stange. Es musste also eine Entscheidung her, der Familienrat tagte. Immerhin musste für den Neubau ein Kredit aufgenommen werden, 2,4 Millionen Euro sind im Gewerbepark investiert worden. „Da gab es viele schlaflose Nächte“, erzählt René Stange. Aber es sei darum gegangen, den beiden Söhnen Rückendeckung zu geben. „Für Michell war es eine schwierige Entscheidung, er musste damit nun seinen Weg bis zum Rentenalter darstellen.“

2017 begann die Planung, Stanges wollten unbedingt in Vehlefanz oder in der Nähe bleiben. Das 11 000 Quadratmeter große Grundstück sei ideal gewesen. Im September 2018 begannen die Arbeiten, am 1. Juli dieses Jahres startete der Betrieb in der neuen Werkstatt. Die bisherige Firma „Stange und Frank“ werde bis zum Jahresende abgewickelt, was aus dem Gelände am Oranienburger Weg wird, stehe noch nicht fest.

In der neuen Werkstatt ist viel mehr Platz. „Wir gehören zu den modernsten Werkstätten in Oberhavel“, sagt René Stange. Sieben Pkw-Bühnen gibt es an der Seite der Halle, im größeren Teil mehrere für Lkw. Auch die Krankenwagen des Rettungsdienstes in Oberhavel werden in Vehlefanz repariert. Zudem ist die Werkstatt ein Dekra-Stützpunkt. Theoretisch wäre es möglich, bei Bedarf, die Werkstatt noch zu vergrößern. 18 Mitarbeiter hat die Werkstatt, bis zu drei weitere werden noch gesucht. Es sind Mechatroniker, Elektriker, Schweißer, zudem sind bei Stanges die Pkw- und Lkw-Bereiche getrennt.

So gibt es für die Pkw-Privatkunden die sogenannte Dialogannahme. „Das ist vielleicht der wichtigste Raum“, sagt Michell Stange. Denn dort bringen die Kunden ihren kaputten Wagen hin und bekommen gesagt und gezeigt, worin die Probleme liegen.

Am Wochenende fand in der neuen Werkstatt die offizielle Eröffnungsfeier statt – absichtlich erst zwei Monate nach dem Start. „Wir wollten ja auch erst mal hier ankommen. Wir haben jetzt das Gefühl, dass wir alles richtig gemacht haben. Es ist entspannter hier, nicht mehr so hektisch.“ Denn in der neuen Halle muss wegen der Größe weniger rangiert werden.

Zur Eröffnung kamen mehr als 500 Leute auf das Gelände. „Das hat uns mächtig gefreut“, sagt René Stange. „Wir konnten ihnen alles zeigen.“

