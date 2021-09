Oberkrämer

Ein 21-Jähriger speiste am Sonntagabend auf dem Gelände des Autohofes in Oberkrämer in einem Schnellrestaurant. Nachdem er dieses gegen 21 Uhr verlassen hatte bemerkte er den Verlust seiner Bauchtasche.

Eine Absuche am Sitzplatz und den Toiletten sowie den Mülltonnen blieb ohne Ergebnis. Neben Bargeld befanden sich auch Ausweisdokumente in der Tasche. Der 21-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro, eine Anzeige wurde durch die Polizei aufgenommen.

Von MAZonline