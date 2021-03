Autohof Oberkrämer: Sechs Männer auf Lkw-Ladefläche festgestellt

Vehlefanz

Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) riefen am Dienstagvormittag (2. März) die Polizei auf den Autohof Oberkrämer in der Eichstädter Chaussee in Vehlefanz. Sie hatten aus einem in Slowenien zugelassenen Auflieger herausgestreckte Hände bemerkt. Der Fahrer des Sattelzuges öffnete den verplombten Auflieger.

Auf der Ladefläche befanden sich sechs junge Männer, die offenbar aus Nordafrika gekommen waren. Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren wegen Schleusung und illegaler Einreise ein und nahmen den Fahrer vorläufig fest. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline