BVB/Freie Wähler: Wolfgang Geppert will Bürgermeister in Oberkrämer werden

Oberkrämer

Die Wählervereinigung BVB/Freie Wähler geht mit Wolfgang Geppert in die Bürgermeisterwahl in Oberkrämer. Am Montag nominierte die Listenvereinigung aus Freie Wähler Oberhavel (FWO) und dem Landesverband BVB/Freie Wähler den Gemeindevertreter für die Wahl im Januar.

Ziel sei es, für Oberkrämer ein neues Kapitel der Mitbestimmung und vielfältigen Mitsprache der Bürger aufzuschlagen, in dem alle Generationen gehört werden, erklärte Wolfgang Geppert. Die Stärkung der örtlichen Infrastruktur insbesondere mit Blick auf Kitas, Horte und Grundschulen sei seine wichtigste Priorität. Zudem stehen die deutliche Verbesserung des ÖPNV und der Erhalt einer leistungsstarken Feuerwehr ganz oben auf der Agenda. Ebenso sollen die Kita-Gebühren zur Entlastung der Eltern auf den Prüfstand stehen. Des Weiteren will Geppert ein neues Energiekonzept für die Gemeinde auf den Weg bringen, das Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit sinnvoll verbindet.

Seit 2008 Gemeindevertreter

Der 54-Jährige ist seit 2008 Gemeindevertreter und leitet den Sozialausschuss. Als Polizeibeamter mit Führungsverantwortung bringe er langjährige Erfahrungen aus einer Landesbehörde mit.

Von MAZonline