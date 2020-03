Am Freitag ist Saisonstart am Holzbackofen in Schwante. Auf dem Dorfanger findet jedoch kein Regionalmarkt statt, alle Veranstaltungen rund um den Ofen sind abgesagt. Darum hatte es am Donnerstag Wirbel gegeben. „Wir backen Brot, das ist unsere Aufgabe“, so Karl-Dietmar Plentz.