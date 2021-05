Bärenklau

Brandenburg bekommt ein zweites Fahrsicherheitszentrum des ADAC. Eröffnet werden soll es im Gewerbegebiet in Bärenklau. Das bestätigte Andreas Sägner, der Geschäftsführer vom ADAC-Fahrsicherheitszentrum, der MAZ.

Momentan gibt es im Land in Linthe, südwestlich von Potsdam, ein Fahrsicherheitszentrum. „Das ist fast 20 Jahre am Netz“, sagt Andreas Sägner. Darüber hinaus gibt es derzeit noch einen kleineren Platz in Berlin-Tegel für Übungen für Auto und Motorrad. „Im Zuge der Schließung des Flughafens Tegel und der Pläne für das Gebiet verlieren wir den Platz.“ Es sei bereits klar, dass das Mietverhältnis gekündigt werde. Aber auch mit dem Wegfall des Platzes in Berlin-Tegel wolle der ADAC im Berliner Bereich Fahrsicherheitstrainings anbieten. „Eine Motivation war auch, dass Linthe sehr weit südlich in Brandenburg und recht weit weg von Berlin ist.“ Man sei auf die Suche gegangen und recht bald auf das Gewerbegebiet in Bärenklau gestoßen. „Das liegt für uns recht günstig. Es ist wunderbar erreichbar. Es gibt einen Autobahnanschluss und eine Infrastruktur. Wir haben uns dann dafür entschieden.“

Training beim ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Linthe. Quelle: ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg

Momentan befindet sich das Projekt in der Entwurfsphase. „Wir müssen einen Bauantrag formulieren und den mit den Behörden abstimmen.“ Klar sei: „Wir wollen Sicherheitstrainings für Motorrad, Pkw und Kleintransporter anbieten“, sagt Andreas Sägner. Trainings für Busse und Lkw werden weiterhin nur in Linthe angeboten. „Dort haben wir mehr Fläche.“ In Bärenklau wolle der ADAC eine 4,7 Hektar große Fläche nutzen, in Linthe stehen 25 Hektar zur Verfügung.

„Wir wollen zur Verkehrssicherheit beitragen“, erklärt der Geschäftsführer. „Das ist für jeden spannend.“ So würden gerade Motorradfahrende oft jedes Jahr nach der Winterpause kommen, um zu üben. Auch werde ein junges Fahrtraining für Menschen zwischen 18 und 24 Jahren angeboten: lenken, bremsen, ausweichen. Es gebe eine Dynamikplatte und auch eine Schleuderplatte, „die dafür sorgt, dass das Fahrzeug zum Ausbrechen gebracht wird.“ Die Fahrenden müssten dann versuchen, in der Spur zu bleiben.

Die Angebote würden sich sowohl an Privat- als auch an Firmenkunden richten. „Außendienstler trainieren zum Beispiel auch bei uns, da gibt es auch Bezuschussungsmöglichkeiten.“ Was dort auch möglich sein werde: das Fahren ohne Führerschein. „Kunden, die erst mit der Fahrschule beginnen, können dort erste Fahrversuche unternehmen.“ Es handele sich dort um erste Berührungspunkte mit dem Fahren in sicherer Umgebung.

Groß war der Andrang beim Aktionstag für Senioren im Fahrsicherheitszentrum Linthe. Quelle: Thomas Wachs

Auf dem Gelände selbst soll ein Gebäude entstehen. „Dort werden wir unsere Kunden begrüßen, dort können sie sich akkreditieren.“ Auch wird es dort Seminarräume geben. Auf dem Gelände selbst sind verschiedene Module, Flächen und Asphaltierungen geplant. Dazu gehöre eine Kreis-Kurven-Kombination, außerdem eine außenliegende Strecke für das Fahren selbst. „Kurz gesagt: Es entstehen Straßen und ein Haus.“ Die Dimensionen werden sehr viel kleiner sein als in Linthe. „Dort bieten wir zehn verschiedene Fahrmodule an, in Bärenklau drei.“ Bis zum Sommer soll das Projekt geplant werden. Dann werde der Bauantrag formuliert. Im nächsten Jahr könnten die konkreten Bauarbeiten beginnen, wann genau, sei aber noch offen. „Toll wäre ein Baubeginn im Frühjahr 2022 und eine Eröffnung zum Winter hin.“

Der ADAC stünde in engem Kontakt mit der Gemeindeverwaltung in Oberkrämer. „Damit sind wir mehr als zufrieden, sie sind immer erreichbar, und ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit“, sagt Andreas Sägner. In der Sitzung der Gemeindevertreter solle das Projekt dann auch noch vorgestellt werden.

Mit Lärmproblemen für die Menschen in Bärenklau rechnet der Geschäftsführer des Fahrsicherheitszentrums nicht. Der Lärm entspreche dem Straßenverkehr, nur nicht dauerhaft, weil ja meist einzelne Fahrzeuge zeitweise unterwegs seien. „Wir sind unmittelbar an der Autobahn, der dortige Lärm ist um ein Vielfaches höher als das, was wir generieren.“

Von Robert Tiesler