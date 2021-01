Bärenklau: Brücke im Wendemarker Weg wird erneut gesperrt

Bärenklau

Auf Grund des Ausbaus der Bundesautobahn 10 wird die Brücke in Bärenklau, im Wendemarker Weg, vom 11. Januar 2021 bis 12. Februar 2021 erneut voll gesperrt. Die Busse auf den betroffenen Linien verkehren anhand der bevorstehenden Sperrung wie folgt:

Veränderte Busverbindungen

Auf der Linie 800 wird eine zusätzliche Fahrt um 6.55 Uhr ab Leegebruch, Nordweg angeboten, welche um 7.15 Uhr in Vehlefanz an der Schule endet. Einzig diese Fahrt führt über den Wendemarker Weg in Bärenklau. Die Linie 812 wendet am Bahnhof in Bärenklau und führt beidseitig über Karlsruh. Grundschüler aus Marwitz, Eichstädt und Bärenklau, Eichstädter Weg, nutzen die Haltestelle „ Vehlefanz, Am Anger“ um die Nashorn-Grundschule zu erreichen. Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen, können im Internet unter www.ovg-online.de heruntergeladen oder telefonisch unter 03301/699 699 erfragt werden.

Von MAZonline