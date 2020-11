Bärenklau

Nun geht doch alles etwas schneller: In der kommenden Woche wird die Durchfahrt unter der Autobahnbrücke im Wendemarker Weg in Bärenklau für den Verkehr freigegeben. „Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A10 konnte der Neubau des Brückenbauwerks BW 77 am Wendemarker Weg erfolgreich abgeschlossen werden“, teilte Havellandautobahn-Pressesprecher Steffen Schütz am Freitag mit.

Bis zur Fertigstellung der Fahrbahn wird die Unterführung am Mittwoch, 18. November für den Individualverkehr geöffnet und bis zum Abschluss der Baumaßnahmen halbseitig geführt. Zeitweise können e aber noch zu Einschränkungen kommen, so Steffen Schütz weiter.

Von MAZonline