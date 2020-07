Bärenklau

Es ist eine fast unglaubliche Zahl: 1628. So viele Masken sind von den „ Nasenbären“ in Bärenklau in den vergangenen Monaten genäht worden. Als die Coronakrise begann, haben sich Dagmar Martin und Rotraud Braesicke mit weiteren Frauen aus dem Ort zusammengetan, um den benötigten Nachschub an Mund- und Nasenschutzmasken herstellen zu können. „Das hat allen richtig Spaß gemacht“, erzählte Dagmar Martin am Mittwochabend im Bärenklauer Dorfkrug. Dort fand so etwas wie die Abschlussrunde für diese Aktion statt, wo sich alle Beteiligten noch mal getroffen haben.

Die Baumwollmasken entstanden aus Stoff, zunächst aus alten Tischdecken, später kamen von überall her Spenden. „Man hat auf diese Weise so viele neue Leute kennengelernt“, erzählt Dagmar Martin. „Die Resonanz war sehr groß, ebenso die Bereitschaft zum Spenden.“ Die Masken sind für 5 Euro abgegeben worden – mindestens. Wer wollte, konnte mehr geben. Auf diese Weise ist eine große Spendensumme zusammengekommen, die in der Region verteilt worden ist.

Dagmar Martin (l.) zieht Bilanz. Quelle: ENRICO KUGLER

An den Tierpark in Germendorf sind 2500 Euro gespendet worden. Das Tierheim in Tornow erhielt 1500 Euro, der Naturschutzbund ( Nabu) in Oberhavel ebenfalls 1500 Euro. Der Nabu wiederum gab einen Teil des Geldes weiter an die Waldschule in Briese und das grüne Klassenzimmer im Oranienburger Schlosspark. Zu dieser Summe in Höhe von 5500 Euro kam aber noch die kostenlose Abgabe von Masken – unter anderen an die Caritas, die Dominoworld, für die Arbeiter bei Schwanteland, den Nabu oder den Pflegedienst Vanselow. 314 Masken sind kostenlos abgegeben worden.

Die Leute, die die Masken bekommen hatten, gaben aber nicht nur Geldspenden. „Wir haben viele Dankeschöns bekommen“, erzählt Dagmar Martin. Auch Honig war dabei oder Chicoree. Die Masken blieben auch nicht nur in der Region – Bestellungen kamen aus Dessau, Jena, Potsdam, Berlin und Hessen, und auch nach Tennessee in den USA sind welche verschickt worden.

Rotraud Braesicke und Dagmar Martin (r.) im März beim Nähen. Quelle: ENRICO KUGLER

„Ich habe mich um den Vertrieb gekümmert“, erzählte Leonie Fieting-Burghardt. Sie rührte in verschiedenen WhatsApp-Gruppen die Werbetrommel und war beim Verteilen von Infozetteln dabei. „Ich finde den Zusammenhalt hier im Ort so toll.“ Viele hätten beim Kauf der Masken mehr gegeben, als sie gemusst hätten.

Allein Rotraud Braesicke hat allein mehr als 800 Masken genäht. „Das hat großen Spaß gemacht“, sagte sie am Donnerstagabend. „Es war toll, überhaupt mal wieder etwas zu tun zu haben.“ Sie ist nämlich Schneiderin und konnte dadurch wieder regelmäßig ihre Nähmaschine benutzen. „Dadurch ist wirklich ein völlig neuer Zusammenhalt im Ort entstanden. Jetzt weiß ich bei viel mehr Leuten, wie sie heißen. Dass ich mich da ordentlich in die Arbeit reinknien konnte, das war herrlich.“Drei bis vier Stunden am Tag hat sie sich mit der Nähmaschine befasst.

Lauter Masken. Quelle: ENRICO KUGLER

Am 15. Mai haben die Nasenbären – so nannte sich die Gruppe relativ schnell – ihre Arbeit an den Masken beendet. 78 hat Dagmar Martin noch vorrätig. „Aber dann gab es ja auch überall Masken zu kaufen, jetzt ist Schluss.“ Von den übrig gebliebenen Spenden gönnten sich die Frauen am Donnerstag den kleinen Kaffeenachmittag im Dorfkrug. „Uns wurde gesagt: Gönnt euch auch mal was“, so die Bärenklauerin. „Das haben wir jetzt getan.“

Von Robert Tiesler