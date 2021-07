Bärenklau

Mit seiner Frau Martina führt Eckhard Hübner aus Bärenklau nicht nur eine Ehe – sondern auch eine Zuchtgemeinschaft. „Wir züchten Zwergvorwerkhühner und Bielefelder Zwerg-Kennhühner“, erzählt der 66-Jährige. „Wir züchten seit 40 Jahren. Wir sind beide aus dem ländlichen Bereich, da bleibt man dann dabei. Man ist eben aufgewachsen mit den Tieren. Und Hühner waren die einfachste Sache, die man halten kann.“ Man brauche die Stallung und ein paar Quadratmeter Auslauf.

Eckard Hübner macht das aber nicht nur für sich. Er ist seit 2013 auch der Vorsitzende des Kreisverbandes der Rassegeflügel- und Rassekaninchenzüchter. Er selbst hat allerdings keine Kaninchen. „Bis vor ein paar Jahren hatten wir auch Tauben, die haben wir aber abgeschafft.“ Das hatte auch mit den Umständen rund um das Coronavirus zu tun. Im Verein sind sie, um ihre Tiere auch präsentieren zu können. Es gebe die Kreisschau in Gransee, eine Landesschau sowie große Schauen in Erfurt, Dortmund, Leipzig oder Hannover. „Das sind Meisterschaften, und man fährt dorthin, um einer von den vordersten zu sein. Aber Geld verdient man damit nicht. Einen Pokal oder ein Band, mehr nicht“, erzählt Eckhard Hübner.

Eckhard und Martina Hübner aus Bärenklau halten Rassegeflügel. Quelle: Robert Tiesler

Durch die Coronazeit hätten die großen Schauen aber nicht stattfinden können. „Man hat ein bisschen im luftleeren Raum gelebt. Man ist ja als Züchter bestrebt, sich hinzustellen und zu vergleichen. Man muss in Konkurrenz stehen, um sich vergleichen zu können.“ Es gebe einen Rassestandard. „Da wird beschrieben, wie ein Tier auszusehen hat.“ Bei den Schauen würden dann die Preisrichter kommen, die sich die Tiere anschauen. „In der Regel ist man nicht dabei.“ Man freue sich über eine gute Benotung. „Es ist aber auch kein Drama, wenn man mal abgewatscht wird. Das passiert den besten Züchtern.“ Man freue sich, wenn man gut abschneide oder gar gewinne. „Man freut sich aber auch, wenn ein langjähriger Züchter mal wieder gut abschneidet.“

Kann man denn beeinflussen, wie sich die Tiere entwickeln? „Man kauft Spitzentiere und man muss wissen, wie man sie verpaart“, sagt Martina Hübner. „Man muss in Vererbungslehre aufgepasst haben“, ergänzt sie und lächelt. Außerdem solle man sich nicht die schwersten Rassen aussuchen, vor allem wenn man als Züchter gerade erst anfange.

Martina Hübner mit einem der Hühner. Quelle: Robert Tiesler

Anderthalb bis zwei Stunden am Morgen ist Eckhard Hübner jeden Tag mit den Hühnern beschäftigt. „Wir machen jeden Tag den Stall sauber.“ Außerdem gibt es Futter und Wasser. Am Abend werden die Tiere dann noch mal versorgt, das dauere dann aber nicht mehr so lange. „Wir sind 365 Tage an den Tieren dran“, sagt Martina Hübner. Wenn sie in den Urlaub fahren, dann kümmern sich ein anderer Züchter oder ein Nachbar.

Beide sind sie auch im Ortsverein in Leegebruch aktiv. Mit 30 bis 32 Mitgliedern handele es sich um einen relativ großen Ortsverein. Einmal im Monat findet eine Zusammenkunft statt – das sind Versammlungen, Feiern oder auch die Teilnahme am Bärenklauer Erntefest. Als Kreisvorsitzender kümmert sich Eckhard Hübner darum, dass Neuigkeiten verteilt werden. „Was man von oben bekommt, das muss verteilt werden.“ Auch geht er zu Sitzungen des Landesverbandes. „Es gibt viel Bürokratismus, und auch das Moderne hat Einzug gehalten.“ Wobei das Problem sei, dass gerade viele der älteren Züchter keine E-Mails bekommen können. Auch wenn es schwierig sei, Nachwuchszüchter zu gewinnen – „Wir sind recht überaltert“ – ist er überzeugt, dass solche Vereine für Kleintierzüchter eine Zukunft haben werden. „Gerade Vereine, die einen Stützpunkt haben, wie auch der Leegebrucher, die haben es einfacher.“

Von Robert Tiesler