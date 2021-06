Bärenklau

In einem Bärenklauer Privathaus haben am Donnerstag die Dreharbeiten für den Kurzfilm „Die Kabelgeschichte“ von Maaris Wermann begonnen. Dabei handelt es sich um das Filmprojekt, für das ursprünglich der bekannte Schauspieler Matthias Schweighöfer für die Rolle des Vaters zugesagt hatte. Ob er wirklich mitmachen kann, steht allerdings nun doch noch nicht fest, wie Jochen Wermann vom Musik- und Theaterverein Oberkrämer, sagte.

„Wir wissen es noch nicht“, sagte er auf MAZ-Nachfrage. „Er ist momentan total abgetaucht, wir erreichen ihn nicht.“ Bei den Dreharbeiten, die am Freitag fortgesetzt wurden, war Schweighöfer auf jeden Fall nicht dabei – was aber auch nicht so schlimm sei, so Jochen Wermann. Denn die Szenen, die in dem Bärenklauer Privathaus gedreht werden, sind sowieso andere als die, in den Schweighöfer vorkommen würde. „Diese Szenen würden sowieso später gedreht, das ist ein anderer Drehblock.“ Stattdessen würden sie dann in Schwante, auf dem Gelände des Musik- und Theatervereins entstehen.

Filmcrew in Bärenklau. Quelle: Robert Roeske

„Aber ich habe auch schon andere Ideen“, sagte Maaris Wermann am Freitag zur MAZ. Der künftige Neuntklässler am Oranienburger Louise-Henriette Gymnasium führt Regie. Vielleicht werde die Rolle noch von einer Vater- in eine zweite Mutterfigur umgewandelt. Aber das stehe alles noch nicht genau fest. Noch hoffen sie, dass Schweighöfer irgendwann nach Schwante komme. Aber viel Zeit ist nicht mehr, den Dreh dafür zu verschieben. „Wir warten nicht mehr lange“, so Maaris Wermann.

Im Film „Die Kabelgeschichte“ geht es um Noel (Maaris), der seinem besten Freund Matthis im Affekt ein Ladekabel stiehlt. Der Film soll etwa 15 Minuten lang werden.

Maaris Wermann (r.), Laurna Ntaound und Henning Hofner. Quelle: Robert Roeske

Für den Filmdreh hat sich der Verein eine neue Kamera angeschafft, die auch für diesen Filmdreh eingesetzt wird. Dafür war eine Crowdfounding-Kampagne gestartet worden – 1200 Euro kamen zusammen. 800 Euro gab der Verein dazu.

Von Robert Tiesler