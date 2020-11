Bärenklau

Der Bärenklauer Kulturverein Arge Baer ruft die Bewohner des Dorfes dazu auf, die Vorgärten weihnachtlich zu schmücken. Es wird einen entsprechenden Wettbewerb geben, wie Volker Röthig, der Vorsitzende des Vereins, am Mittwoch sagte. „Wir prämieren die schönste Adventsbeleuchtung“, erklärte er. „Wir wollten uns für diese Zeit etwas einfallen lassen.“ Jetzt hätten die Leute zudem noch Zeit, die Gärten zu schmücken. „Und die Baumärkte sind ja auch noch voll mit Weihnachtsdeko. Die Leute können jetzt noch anfangen und haben dann Zeit bis zum 3. Advent, sich am Wettbewerb zu beteiligen.“ Stichtag ist also Sonntag, 13. Dezember.

„Bis dahin gehen wir spazieren“, so Volker Röthig weiter. Die Mitglieder des Kulturvereins wollen sich dann im Dorf umsehen und schauen, wer die schönste Weihnachtsbeleuchtung hat. „Wir vergeben Punkte und telefonieren uns dann zusammen.“ Denn treffen können sich die Vereinsmitglieder wegen der aktuellen Coronabestimmungen ja nicht.

Die Arge Baer lobt auch Preise aus. Nach jetzigem Stand wird es Essensgutscheine für den Dorfkrug in Bärenklau geben, gestiftet vom Kulturverein. Der erste Preis ist ein Essen für vier Personen, der zweite Preis ein Essen für zwei Personen, so der Vereinschef. Er selbst mag übrigens eher die dezente Beleuchtung. „Ich mag kein buntes Geflacker.“

Wer gewonnen hat, gibt der Kulturverein Arge Baer dann vor Weihnachten bekannt, unter anderem auf der eigenen Facebookseite.

Von Robert Tiesler