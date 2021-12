Bärenklau

Es ist ein Stück Dorfgeschichte, das im „Museum im Depot“ auf dem Bärenklauer Remontehof zu sehen ist. Vor allem der Heimatverein kümmert sich darum, was in dem Haus zu sehen ist. „Wer es sich ansehen möchte, muss sich allerdings vorher bei uns melden“, sagt Ulrich Rack, der Vorsitzende des Vereins.

Das Museum befindet sich in dem Gebäude, in dem sich früher die Bärenklauer Feuerwehr befand – und in gewisser Hinsicht ist sie dort immer noch, zumindest historische Reste davon. Die untere Etage ist ein kleines Feuerwehrmuseum. Dort stehen alte Spritzen und andere Devotionalien. Ulrich Rack zeigt in einen Nebenraum. Denn dort ist die Feuerwehrspritze aus Marwitz zu sehen. Eine Hochdruckspritze aus dem Jahr 1913, wie auf den dort ausliegenden Schriftstücken zu lesen ist.

Museum im Depot. Quelle: Robert Tiesler

Wer dann ins eigentliche Heimatmuseum möchte, der muss eine relativ steile Treppe zur oberen Etage erklimmen. Oben angekommen sind gleich einige Fotos zu sehen – von der Fotogruppe „Blende 7“ des Vehlefanzer Heimatvereins. Wie Ulrich Rack betont, soll das Museum im Depot ein Ort sein, an dem Künstler aus ganz Oberkrämer ausstellen können – nicht nur aus Bärenklau. Das sei auch der Plan für die nächste Zeit, dass in weiteren Ausstellungen weitere Kunst aus der Gemeinde zu sehen sei.

Teile eines alten Klassenzimmers. Quelle: Robert Tiesler

Die Alte Remonteschule steht unweit des Museums gegenüber des Remontehofes. Ein Modell davon, das das Haus vor dem Umbau zeigt, ist im Heimatmuseum zu sehen. Ulrich Rack erinnert daran, dass das Gebäude vor gut 20 Jahren mal kurz vor dem Abriss stand – der Heimatverein sei das Ergebnis des erfolgreichen Protestes dagegen. Früher waren in der alten Schule auch eine Arztpraxis, auch ein Friseur und das Büro des Bürgermeisters untergebracht. Gegenstände aus dieser Zeit sind nun im Heimatmuseum zu sehen. Interessierte können sich alte Lehrplakate aus DDR-Zeiten ansehen. Die alte Tafel mit Kreide ist dort ebenfalls zu sehen. Dazu eine alte Schreibmaschine.

Arztzimmer im Museum im Depot. Quelle: Robert Tiesler

Ein Teil des Museums ist wie eine kleine Arztpraxis des ehemaligen Landambulatoriums eingerichtet. Aber auch historische landwirtschaftliche Ausstellungsstücke und alte Haushaltseinrichtungen zeigt das Heimatmuseum – inklusive eines uralten Fernsehers aus den Anfangstagen in den 50ern und 60ern.

Altes Fernsehgerät. Quelle: Robert Tiesler

Wie Bärenklaus Ortsvorsteherin Gundula Klatt sagt, werden, wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, im Museum auch wieder Veranstaltungen stattfinden.

Wer das Museum besichtigen möchte, kann sich mit Ulrich Rack vom Heimatverein Bärenklau in Verbindung setzen: 03304/251915.

Von Robert Tiesler