Bärenklau/Vehlefanz

Es gibt eine neue Verbindung zwischen Vehlefanz und Bärenklau. An der Autobahnanschlussstelle Oberkrämer führt sie am Autohof vorbei durch das Gewerbegebiet zum Bahnweg und weiter zum Bärenklauer Bahnhof. Am Sonnabendmittag ist die neue Straße offiziell übergeben worden. Inzwischen ist auch der straßenbegleitende Rad- und Fußweg fertig – zumindest bis zur Autobahnunterführung.

„Wir müssen uns hier als Gemeinde klar bedanken, auch im Namen der Gemeindevertretung, für das, was hier geleistet wurde“, sagte Bürgermeister Peter Leys (BfO) zur Eröffnung. Damit meinte er aber nicht nur die Straße selbst, die von der BBF, der Berlin-Brandenburger Flächenentwicklungs GmbH geplant und gebaut worden ist, sondern das komplette Gewerbegebiet Vehlefanz/Bärenklau. Zwar ist dort noch nicht alles bebaut, aber alle Flächen sind verkauft.

Das „Straßenbändchen“ ließ sich Karsten Peter Schröder von seiner Frau um den Hals binden. Quelle: Robert Roeske

Unternehmen wie der ADAC oder auch Amazon werden sich dort noch ansiedeln, hinzu kommen weitere Großfirmen und mittelständische Unternehmen. Zehn Jahre lang haben Gemeinde und BBF dafür zusammengearbeitet – am Ende nach einigen Talfahrten überaus erfolgreich, wie Leys betonte. „Ab 2016, das fing es an, Fahrt aufzunehmen“, sagte BBF-Geschäftsführer Jesus Comesaña. Man habe nicht immer die gleiche Meinung gehabt, man habe aber viel gesprochen. „Oberkrämer ist bei uns ein Teil der Firmengeschichte geworden“, betonte er bei der kleinen Feier am Sonnabend.

Von Robert Tiesler