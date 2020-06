Bärenklau

Die Initiative „Willkommen bei uns in Oberkrämer, Leegebruch und Velten“ (WOLV) ist inzwischen seit sechs Jahren aktiv. Sie kümmert sich unter anderem um die Bewohner des Asylbewerberheimes in Bärenklau.

Die Situation rund um Covid-19 habe vieles grundlegend geändert „und erfüllt auch uns mit Sorge“, sagt Sprecher Jörg Ditt. „Einige Verdachtsfälle in der Gemeinschaftsunterkunft Oberkrämer haben sich erfreulicherweise nicht bestätigt. Die Bewohner können sich frei bewegen. Natürlich unter Berücksichtigung der Vorsichtsmaßnahmen, die für uns alle gelten. Wir halten es aber unter den gegebenen Umständen für unverantwortlich, die Menschen in Gemeinschaftstoiletten und -küchen, das heißt auf sehr engem Raum wohnen zu lassen. Die von der Wissenschaft empfohlenen und politisch vorgeschriebenen Abstandsregeln können so keinesfalls eingehalten werden“, so Jörg Ditt weiter. Nach wie vor habe die Verwaltung aus seiner Sicht kein schlüssiges Konzept, wie sie mit der aktuellen Situation umgehe. „Eine Entzerrung der Belegung wird leider nicht einmal diskutiert. Wir rufen die Kreisverwaltung eindringlich auf, die Geflüchteten und Asylbewerber, soweit es geht, dezentral unterzubringen.“

Anzeige

Die Menschen seien verunsichert oder verängstigt. „In den letzten Jahren bewährte Kontaktformen und -wege brechen weg, neue müssen mühsam aufgebaut werden. Angebote, wie die nach wie vor erfolgreiche Fahrradwerkstatt der WOLV, liegen auf Eis.“

Weitere MAZ+ Artikel

Viele Familien stehen auf eigenen Füßen

Als größter Erfolg werde gesehen, „dass alle Familien, die im ersten Jahr in die Gemeinschaftsunterkunft eingezogen sind, diese inzwischen dauerhaft verlassen haben, auf eigenen Füßen stehen und ihr Leben in Deutschland weitgehend ohne Hilfen bestreiten. Mehr als 70 Einzelpersonen oder Familien konnten in Wohnungen vermittelt werden. Die meisten haben, auch mit intensiver Unterstützung der Initiative, dauerhaft Arbeitsstellen, Studien- oder Praktikumsplätze gefunden, andere absolvieren Qualifizierungsmaßnahmen oder Berufsvorbereitungskurse“, berichtet Jörg Ditt. Viele Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft haben nach seinen Angaben inzwischen erfolgreich Sprachkurse absolviert, seien in der Lage, sich ohne Unterstützung in Oberkrämer und darüber hinaus zurechtzufinden. Die Kinder und Jugendlichen besuchen altersgerecht die örtlichen Schulen oder Kitas.

„Nach wie vor gibt es, bis auf ganz wenige Einzelfälle, keine polizeirelevanten Vorfälle, auch wenn immer wieder gegenteilige Gerüchte in die Welt gesetzt werden“, so Jörg Ditt. „Die Begegnungsfeste, die wir in den Jahren 2016 bis 2018 mit finanzieller Unterstützung durch Landkreis und Kommune veranstaltet haben, waren Highlights und haben sicher dazu beigetragen, dass gegenseitiges Verständnis, Kennenlernen und letztlich Integrationsbemühungen Früchte getragen haben. Seit 2019 beteiligen wir uns vorwiegend an regionalen Veranstaltungen, zum Beispiel an Dorf- und Erntedankfesten.“

Gemeinschaftsunterkunft Bärenklau : Leiser und weniger hektisch

Innerhalb der Unterkunft an der Bärenklauer Ortsgrenze sei es inzwischen sehr viel leiser geworden und weniger hektisch. „Die Betreuung durch die Sozialarbeiter hat sich inzwischen gut eingespielt, alles hat sich stabilisiert.“

Kamen 2015 noch 2068 Menschen als Flüchtlinge und Asylsuchende nach Oberhavel, sind die Zahlen in den Jahren 2016 bis 2019 kontinuierlich gesunken. Die Gemeinschaftsunterkunft Bärenklau ist seit Herbst 2015 fast durchgehend vollständig belegt, war in der Spitze mit über 240 Bewohnern völlig überbelegt. „Aktuell leben dort zwischen 110 und 140 Personen, davon etwa 35 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Mehr als 30 sind in Wohnungen in Leegebruch, Oberkrämer und Velten untergebracht. Im neuen Anbau leben deutsche und ausländische Familien in Sozialwohnungen. Viele Geflüchtete leben und arbeiten auch in Berlin, Oranienburg und Hennigsdorf.

Anteil der Syrer viel kleiner geworden

Gab es anfangs noch einen Anteil von etwa 70 Prozent Syrern, habe sich dieser laut Jörg Ditt auf noch etwa 25 Prozent reduziert. Die nächstgrößeren Gruppen sind Geflüchtete aus Kamerun, Afghanistan, Iran und Pakistan. „Leider leben einige von ihnen, meist Alleinstehende, schon seit mehr als drei Jahren in der Unterkunft. Obwohl nicht mehr im Asylverfahren, also überwiegend anerkannt oder mit einer Aufenthaltserlaubnis ausgestattet, leben viele Betroffene nach wie vor in der Gemeinschaftsunterkunft. Sie müssten und wollen diese eigentlich verlassen, ebenso diejenigen, die eine Arbeit gefunden haben. Der Landkreis erlaubt zwar den Verbleib in der Unterkunft, die Betroffenen müssen in diesen Fällen aber Miete zahlen. Aus unserer Sicht sind die Miethöhen, die teilweise so hoch wie für Ein-Raum-Wohnungen sind, zu kritisieren und sollten dringend überprüft werden. Es wird eine Zwangslage erzeugt, der die Bewohner nicht entgehen können. Denn leider gibt es auch in unserer Region bei Weitem zu wenig freien und bezahlbaren Wohnraum.“

Wer momentan aus der Unterkunft in Bärenklau ausziehen möchte, stehe vor den gleichen großen Problemen, die auch andere Teile der Bevölkerung haben. „Sie sind jedoch gegenüber einheimischen Bewerben in der Regel im Nachteil“, so Jörg Ditt. „Das bedeutet für uns, viele frustrierende vergebliche Bewerbungen zu unterstützen und zu begleiten. Unbefriedigend und oft nicht nachvollziehbar sind immer noch zu viele Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Man stelle sich vor, in anderen deutschen Verwaltungen würden etwa 40 Prozent der Bescheide einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten. Dies ist aber bei vielen afghanischen Asylanträgen der Fall. Darüber hinaus gibt es immer noch große Unterschiede bei der persönlichen Beratung, Einstufung und Förderung von Geflüchteten bei den jeweils zuständigen Ämtern.“

Ehrenamtliche können nicht alle Probleme lösen

Viele Probleme seien bei allem Engagement der Initiative und anderer ehrenamtlich Tätigen nicht lösbar, hier seien politische und gesellschaftliche Lösungen gefragt. „Die Geflüchteten brauchen inzwischen dringend Wohnungen und Arbeits- und Ausbildungsplätze, damit sie bei uns eine neue Lebensperspektive entwickeln und sich integrieren können. Inzwischen gibt es bei einigen Bewohnern der Unterkunft Anzeichen für eine negative Entwicklung, die auch bei anderen Langzeiterwerbslosen auftritt. Hier muss schnell gegengesteuert werden.“

Entsprechend der veränderten Bedingungen haben sich auch die Aufgaben der Initiative WOLV verändert. „In erster Linie geht es um grundsätzliche Beratungen und Hilfestellungen, Hilfe bei der Wohnungssuche und kontinuierliche Angebote, die zur besseren oder schnelleren Integration beitragen.“ WOLV habe bis zur Covid-19-Krise dienstags und sonnabends jeweils feste Beratungstermine angeboten. „Darüber hinaus gab es teils individuelle Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, beim Einüben der deutschen Sprache und beim Überwinden bürokratischen Hürden.“ Auch die Fahrrad-AG sei an den meisten Sonnabenden in unmittelbarer Nähe zur Unterkunft ein sehr beliebter Anlaufpunkt in der Freizeit. „Dort gab es Gelegenheit zum Kennenlernen, Austausch und Sprachtraining.

Hilfsangebote laufen wieder an

„All diese Angebote mussten aufgrund der Pandemie und auch zum Schutz unser vielen Ehrenamtlichen heruntergefahren werden“, so Jörg Ditt. „Klar ist, ohne ausreichende Sprachkenntnisse und gleichzeitige die Bereitschaft der Verwaltung und der Wirtschaft, Chancen zu eröffnen, ist eine erfolgreiche Integration nicht machbar. Die Initiative WOLV wird weiter versuchen zu beraten, zu informieren, zu vermitteln und realistische Wege für die Geflüchteten aufzuzeigen. Viele Asylbewerber und Geflüchtete benötigen auch außerhalb der Unterkunft in Bärenklau Unterstützung in vielerlei Hinsicht. Zahlreiche Ehrenamtliche, nicht alle Mitglieder bei WOLV, sind hier seit Jahren sehr engagiert und helfen bei allen auftretenden Problemen.“ Jörg Ditt richtet einen Dank an die vielen Helfer.

Inzwischen will die Initiative die Hilfsangebote unter Einhaltungen der pandemiebezogenen Vorgaben langsam, aber kontinuierlich wieder aufbauen.

Von MAZonline