Bötzow

Die Sommerferien sind in Bötzow dazu genutzt worden, in der Schule und im Hort Bauarbeiten durchzuführen. Das teilte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger am Montagabend im Bauausschuss mit.

An der Grundschule Bötzow gibt es allerdings Probleme. An der Südseite des Gebäudes sollten im Juli eigentlich Sonnenschutz-Einrichtungen montiert werden. Wie Dirk Eger sagte, habe die Firma jedoch die Jalousien nicht fristgerecht liefern können. Die Arbeiten sind auf die Herbstferien im Oktober verschoben worden.

Bauarbeiten gab es auch im alten Hortgebäude an der Dorfaue. Die Eingangstür ist neu, im Flurbereich sei auch die Fußboden erneuert worden. Zudem gibt es jetzt Akustikdecken.

Unterdessen gibt es auch eine Baugenehmigung für das zweite neue Hortgebäude in der Dorfaue 1. Sie sei am 22. Juli erteilt worden, wie Dirk Eger am Montagabend sagte. Baubeginn könnte Mitte Oktober sein. 1,65 Millionen liegen dafür im Haushalt der Gemeinde Oberkrämer bereit.

Am Gemeindezentrum an der Veltener Straße ist unterdessen die neue Terrasse fertig – jedenfalls fast. Es fehlen noch die Geländer. Sie seien rechtzeitig bestellt worden, aber auch sie konnten offenbar nicht rechtzeitig geliefert werden, so Dirk Eger. Er bedauerte, dass die Maßnahme nun wohl erst zum Ende des Sommers fertig sei.

Von Robert Tiesler