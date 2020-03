Bauarbeiten in der Bärenklauer Straße beginnen etwas später

Vehlefanz

Die Bärenklauer Straße in Vehlefanz ist auch am Montag noch befahrbar. Das ist deshalb überraschend, weil eigentlich für diesen Tag der Beginn der Vollsperrung angekündigt worden ist.

„Bei regelmäßig stattfindenden Kontrollen wurden im vergangenen Herbst Schäden an dem Durchlass festgestellt, so dass dieser aus Gründen der Sicherheit für den öffentlichen Verkehr erneuert werden muss“, hatte Kreis-Pressesprecherin Irina Schmidt in der vergangenen Woche mitgeteilt.

Am 30. März sollte es losgehen. Neueste Information vom Montag: Am Dienstag sollen entsprechende Schilder aufgestellt werden. Wie es aus der Kreisverwaltung weiter hieß, sollen die Bauarbeiten nun am Mittwoch, 1. April, starten. Dabei handelt es sich dann um eine Vollsperrung der Bärenklauer Straße in Vehlefanz im Bereich zwischen Vogelsang und Am Gesundbrunnen. Die Vollsperrung soll nach jetzigem Stand bis 9. April dauern.

Eine halbseitige Sperrung sei nicht möglich. „Hier wäre aufgrund der geringen Restfahrbahnbreite kein ausreichender Sicherheitsabstand zur Baustelle und zu den Arbeitern vorhanden. Aus diesem Grund ist eine Vollsperrung unvermeidbar“, so Irina Schmidt. Eine Umleitung für den Verkehr zwischen Vehlefanz und Bärenklau ist über die Landesstraße nach Schwante, weiter über Sommerswalde und Germendorf und dem Leegebrucher Kreisel eingerichtet.

Auch die Busse werden anders fahren. Auf der Linie 800 kommt es zu Verschiebungen der Abfahrtzeiten und zu Fahrzeitverlängerungen. Laut Oberhavel-Verkehrsgesellschaft, wird die Linie in beiden Richtungen zwischen Bärenklau und Schwante, auf direktem Weg ohne Halt über Germendorf und Sommerswalde geführt. In Vehlefanz werde für beide Richtungen ein Linientaxi eingerichtet, welches den Anschluss in Schwante, An der Kirche zu der regulären Linie hat. Durch die Bauarbeiten entfallen laut OVG die Haltestellen Bärenklau, Pumpenweg und Vehlefanz, Kienluch.

Von Robert Tiesler